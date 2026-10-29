UP MLC चुनाव: सपा की जीत से गदगद अखिलेश ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- भाजपा एक 'फ्लॉप शो'

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों में से 5 सीट जातने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गदगद हैं. जीते हुए प्रत्याशियों की तस्वीर साझा करते हुए यूपी के पूर्व सीएम ने एक खुली चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में अखिलेश ने यूपी के मतदाताओं को संबोधित किया है और इसमें दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई टिकट लेने नहीं जा रहा है.

कन्नौज सांसद ने लिखा कि प्रिय मतदाताओं, बीजेपी एक 'फ्लॉप शो' बन गई है. बीजेपी वाले वाराणसी में पहले ‘काउंटिंग’ में हारे, फिर दोबारा ‘री-काउंटिंग’ में हारे, मतलब दो बार मतगणना हुई और दोनों बार बीजेपी और उनके संगी-साथी हारे. ये डबल इंजन की डबल हार है. विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी की हार ने 2027 में होने वाले उ.प्र. विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना लिख दी है.

डबल इंजन की टकराहट और बढ़ गई- अखिलेश

सपा चीफ ने लिखा कि ये एक तरफ बीजेपी की ‘शिक्षक, शिक्षार्थी व शिक्षा’ विरोधी नीतियों की हार है, तो दूसरी तरफ पढ़े-लिखे ‘बेरोज़गार स्नातकों’ ने भी अपना फैसला सुना दिया है. बीजेपी ने हर समाज को जिस तरह ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ किया है, उससे सभी उत्पीड़ित एक साथ आ गए हैं. PDA का जनाधार अब 95% हो गया है, क्योंकि ‘जो पीड़ित, वो PDA’! इससे बीजेपी में अस्तित्व का संकट शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो सभी लोग जानते हैं कि जो सीटें बीजेपी जीती भी है, वो भी हेराफेरी से जीती गई हैं.

उन्होंने कहा कि बीजेपी की अंदरूनी फूट से डबल इंजन की टकराहट और बढ़ गई है. इसीलिए बीजेपीई प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत पूरी तरह हार गए हैं. जो बीजेपी अब तक प्रत्याशियों का सर्वे करा रही थी, वो अब दूरबीन लेकर प्रत्याशी ढूँढ़ रही है, पर कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है. बीजेपी की टिकट की खिड़की खाली है. इस उत्साहवर्धक जीत के लिए उ.प्र. के परम आदरणीय शिक्षकगण व अपने भविष्य के लिए चिंतित युवाओं का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने न केवल हमें वोट दिया, बल्कि हमारे ‘PDA प्रहरियों’ के साथ यथासंभव निगरानी भी रखी और प्रमाणपत्र मिलने तक डटे रहे.

अखिलेश ने लिखा किहम अपने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं और उनको भी, जिनको चालबाज़ी-जालसाज़ी से हराया गया. दरअसल हमारा कोई भी प्रत्याशी हारा नहीं है, बस वो बीजेपीई हेराफेरी के आगे जीत नहीं पाया. हम उनका भी बराबर अभिनंदन करते हैं. हमारे लिए वे सब भी बिना सर्टिफिकेट के विजेता हैं. यही सजगता और एकजुटता 2027 में हमारी सरकार बनाने के लिए ‘निर्णायक नींव’ बनेगी. पुनः सभी मतदाताओं को कोटि-कोटि हार्दिक धन्यवाद!