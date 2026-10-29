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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी सपा की ताकत, 4 MLC सीटों पर जीत, पांचवीं पर भारी बढ़त

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी सपा की ताकत, 4 MLC सीटों पर जीत, पांचवीं पर भारी बढ़त

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है. MLC की कुल 11 सीटों में से 4 सीटों पर सपा जीत दर्ज कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Oct 2026 09:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही समाजवादी पार्टी को प्रदेश में बढ़त मिलते दिखाई दे रही है. ऐसा लगता है जैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 'PDA' फॉर्मूला काम कर रहा है. उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की 11 शिक्षक और स्नातक सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे प्रदेश की राजनीति में समीकरणों में बदलाव का संकेत मिल रहे हैं. 

MLC की कुल 11 सीटों में से 4 सीटों पर सपा जीत दर्ज करने में सफल रही है और 5वीं सीट भी अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है. ये नतीजे काफी अहम हैं क्योंकि सपा ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की है वो लंबे समय से बीजेपी के गढ़ों में से एक रही है. वाराणसी शिक्षक, इलाहाबाद-झांसी स्नातक जैसी सीटों पर बीजेपी को मात देना दिखाता है कि सपा मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति को बढ़ा रही है. 

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सपा की जीत के मायने

28 अक्टूबर को घोषित किए गए नतीजों को देखें तो कुल 11 सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन 4 सीटों पर उसे सपा से झटका मिला है, जबकि वाराणसी स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा अपने नाम करते दिखाई दे रहे हैं. सपा ने इलाहाबाद-झांसी स्नातक, वाराणसी शिक्षक, आगरा शिक्षक, लखनऊ स्नातक सीटों पर जीत दर्ज की है. इनमें भी सबसे बड़ी जीत वाराणसी और लखनऊ की मानी जा रही है क्योंकि ये दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें मानी जाती हैं. वाराणसी पीएम मोदी का और लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है. इन सीटों पर जीतना सपा के लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है, जिससे सपा ने ये संदेश दे दिया है कि वो बीजेपी को उसके सबसे सुरक्षित गढ़ में भी हरा सकती है.

अखिलेश यादव की स्वीकार्यता प्रदेश में बढ़ी

विधान परिषद की जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं उनपर केवल ग्रेजुएट्स (स्नातक) और शिक्षक ही वोट करते हैं. ये वर्ग बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इन नतीजों से साफ है कि सपा ने बड़ी सेंधमारी की है. पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच नाराजगी है और इन नतीजों ने उसे साफ कर दिया है. इससे यही संकेत मिलते हैं कि अखिलेश यादव की स्वीकार्यता प्रदेश में बढ़ी है और बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर गहरा रही है.

PDA फॉर्मूला आया काम

इन नतीजों से ये भी साफ है कि अखिलेश यादव का PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला जमीनी स्तर पर समीकरणों को बदलने में सफल साबित हो रहा है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है. चुनावों से पहले से ही वो इसे उठाते रहे हैं. ये चुनावी नतीजे एक तरह से टेस्ट की तरह थे जिसमें सपा ने अच्छा प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया है. इसके अलावा सपा अब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनावों को कराने की अपनी मांग को और तेज कर सकती है क्योंकि ये चुनाव  पारंपरिक रूप से बैलेट पेपर के जरिए कराया गया था. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 29 Oct 2026 09:54 AM (IST)
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