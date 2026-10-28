आगरा MLC चुनाव: शिक्षक सीट पर सपा का कब्जा, स्नातक सीट पर BJP ने मारी बाजी

आगरा खंड की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के नतीजे सामने आने के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है. शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के डॉ. आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की, जबकि स्नातक सीट पर भाजपा के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरुजी ने बाजी मारी. दोनों सीटों पर अलग-अलग दलों की जीत के साथ ही चुनाव के दौरान चला आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी चर्चा में रहा. मतदान से लेकर मतगणना तक शिक्षक सीट पर सियासी माहौल गर्म रहा.

सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासन और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं, मतगणना के दौरान भी विवाद की स्थिति बनी और दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए. इस दौरान कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें दोनों प्रत्याशियों के कपड़े फटे दिखाई दिए. हालांकि, इन घटनाओं को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे रहे.

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शिक्षक सीट पर सपा के आकाश अग्रवाल ने दर्ज की जीत

शिक्षक सीट पर जीत के लिए पहले वरीयता के मतों की गिनती के बाद दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई. शुरुआती मतगणना में किसी भी प्रत्याशी को जीत के लिए जरूरी मत नहीं मिले, जिसके बाद वरीयता के आधार पर परिणाम तय हुआ. अंततः डॉ. आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी को 4263 मतों से हराकर जीत हासिल की.

जीत के बाद आकाश अग्रवाल ने मतगणना के तीसरे दौर में हुए हंगामे को लेकर भाजपा प्रत्याशी पर विवाद शुरू करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मतगणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पूरी घटना स्पष्ट हो सकती है. उनके मुताबिक, फुटेज से पता चल जाएगा कि विवाद किसने शुरू किया और किस पक्ष पर हमला हुआ.

आकाश ने कहा कि यदि उनकी जीत का अंतर तीन हजार से अधिक न होता और कुछ सौ मतों का होता, तब भी उनकी जीत पर सवाल उठाए जाते. उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी उनकी जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी ने मंडलायुक्त को खरीदने जैसे आरोप लगाए थे.

स्नातक सीट पर बीजेपी के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने दर्ज की जीत

स्नातक सीट पर भाजपा के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरुजी ने जीत दर्ज कर दूसरी बार विधान परिषद पहुंचने का रास्ता साफ किया. उनकी जीत को भाजपा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. हालांकि, मतगणना के दौरान शिक्षक सीट को लेकर हुए विवाद और आरोपों ने चुनाव परिणाम के साथ-साथ राजनीतिक बयानबाजी को भी सुर्खियों में बनाए रखा.

विजय जुलूस निकालने पर कमिश्नर ने लगाई रोक

चुनाव और मतगणना के दौरान बनी तनावपूर्ण स्थिति पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. परिणाम सामने आने के बाद भाजपा और सपा समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया, हालांकि जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई.

आकाश अग्रवाल का यूपी के मंत्री पर पलटवार

इस बीच आकाश अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के कथित विवादित बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग 15 साल पहले वैगनआर कार से शपथ लेने गए थे, लेकिन आज गोवा में उनके सौ-सौ करोड़ रुपये के होटल चल रहे हैं. उन्होंने सरकारी नौकरियों को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कितने परिवारों के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, जबकि कुछ परिवारों में चार-चार नौकरियां लग गईं.

आकाश अग्रवाल ने कहा कि वह किसी का नाम नहीं लेना चाहते और उन्हें भी उसी शहर में रहना है, लेकिन उनके समाज के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि समाज को गाली दिए जाने के कारण उन्हें इशारों में जवाब देना पड़ रहा है. शिक्षक सीट पर जीत के बाद उनके बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है.

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