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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में 11 MLC सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 को मतदान, 27 अक्टूबर को काउंटिंग

UP में 11 MLC सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 को मतदान, 27 अक्टूबर को काउंटिंग

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है. इन 11 सीटों पर अक्टूबर में मतदान और मतगणना होगी.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 22 Sep 2026 12:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने 22 सितंबर, मंगलवार को ऐलान किया. 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 11 सीटों पर वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है.इसमें 5 ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र और 6 टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.

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उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट्स, वाराणसी डिवीजन ग्रेजुएट्स, आगरा डिवीजन ग्रेजुएट्स, मेरठ डिवीजन ग्रेजुएट्स, इलाहाबाद-झांसी डिवीजन ग्रेजुएट्स, लखनऊ डिवीजन टीचर्स, वाराणसी डिवीजन टीचर्स, आगरा डिवीजन टीचर्स, मेरठ डिवीजन टीचर्स, बरेली-मुरादाबाद डिवीजन टीचर्स और गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.

6 अक्टूबर तक कर सकते हैं नामांकन

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर 2026 (मंगलवार) को जारी होगी.उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) निर्धारित की गई है.इसके बाद 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे.

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद की इन 11 सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को कराया जाएगा.मतदान का समय सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा.इसके बाद 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) को मतगणना होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार) तक पूरी कर ली जाएगी.

इन चुनावों के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 22 Sep 2026 12:10 PM (IST)
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