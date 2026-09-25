गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'SIMI की प्रशंसा करेंगे, सनातन की नहीं', सपा-कांग्रेस पर भड़के मंत्री

'SIMI की प्रशंसा करेंगे, सनातन की नहीं', सपा-कांग्रेस पर भड़के मंत्री

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कभी भी सिमी के साथ हो जाएंगे. आतंकवादियों की प्रशंसा करेंगे लेकिन कभी भी सनातन, हिन्दू और राष्ट्र की प्रशंसा नहीं कर सकते.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 25 Sep 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वह उनके विचार पर बोलते हैं. ये कभी भी सिमी के साथ हो जाएंगे. आतंकवादियों की प्रशंसा करेंगे. लेकिन कभी भी सनातन, हिन्दू और राष्ट्र की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं. उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा कि वह कैसे चुनाव जीत गए?

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश जी और उनकी पूरी पार्टी कैसे चुनाव जीत गई? निष्पक्षता नहीं होती, तो वो चुनाव कैसे जीत जाते? चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष है और इस बारे में वह कुछ बोल भी नहीं सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय समेत 133 गवाह बनाए गए
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय समेत 133 गवाह बनाए गए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: बारिश से खेतों में भरा पानी, फसल को नुकसान, किसान परेशान
बाराबंकी: बारिश से खेतों में भरा पानी, फसल को नुकसान, किसान परेशान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों की आय दोगुनी नहीं, कर्ज चार गुना बढ़ा', महापंचायत में बोले टिकैत
'किसानों की आय दोगुनी नहीं, कर्ज चार गुना बढ़ा', महापंचायत में बोले टिकैत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के नेतृत्व में तेजी से शिखर पर पहुंचा गन्ना व चीनी उद्योग
सीएम योगी के नेतृत्व में तेजी से शिखर पर पहुंचा गन्ना व चीनी उद्योग

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आगाज, गृहमंत्री अमित शाह ने की शुरुआत

संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

दरअसल, गोरखपुर के बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस अवसर पर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे. गोरखपुर दौरे के दौरान मंत्री समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है.

'सपा को जनता ने नकार दिया, बात करना बेकार'

उन्होंने कहा कि सपा की बात करना बेकार है. उसे जनता ने नकार दिया है. उनका शासन लोगों ने देखा है. उनके समय में 5 जिले वीआईपी थे. 5 जिलों में लाइट आती थी. उनकी गुंडागर्दी और आतंक देख लिया. शाम 5 बजे के बाद बेटी रात में निकलती नहीं थी. कोई बेटा रात में ट्यूबवेल पर पानी देने जाता था, तो पत्नी और मां इंतजार करती थी. जैसे वह बॉर्डर पर गया हो. वह दरवाजे पर बैठी रहती थी कि मेरा बेटा और मेरा पति लौटेगा कि नहीं लौटेगा. आज रात में 12 बजे पानी दे या दिन में दे. 12 बजे रात में घूमने या शादी ब्याह में जाए. कोई डर नहीं है और ना परिवार वाले इंतजार करते हैं.

वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ

यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क्या बात करते हैं? वो रामसेतु को नकारता है. शंकराचार्य की गिरफ्तारी करती है. यहां तक की जमीन और आसमान में भी भ्रष्टाचार...यह जब भी सत्ता में आए हैं, पूरा इतिहास उठा लीजिए. खुद को हिंदू मत कहो. गांव-भक्तों पर गोली चलाने वाले...सोनियाजी जब आईं, तो कहा राम नहीं, रामसेतु नहीं, शंकराचार्य की गिरफ्तारी. 10 साल में पांच महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है. हिंदू आतंकवाद, शंकराचार्य की गिरफ्तारी, राम नहीं, रामसेतु नहीं है. राम मंदिर की अस्तित्व को नकारना और भ्रष्टाचार. यह पांच उनके उद्देश्य थे.

स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि आज देश का सम्मान बढ़ा है. यह हमेशा संघ का अपमान किए हैं. हमेशा विचारधाराओं का अपमान किए हैं. देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेई और आज मोदी जी और उनकी मां को इसी तरह बकते रहते हैं. सनातन और हिंदुत्व का भी अपमान करते हैं, इसीलिए इनका बोरिया-बिस्तर लद चुका है. यह जीवन में वापस नहीं आने वाले हैं. 

उन्होंने कहा कि हम लोगों का दायित्व बनता है कि सत्ता में हैं, तो गरीबों की सेवा और कल्याण करना है. वह क्या बकते हैं इसको नोटिस नहीं लेना चाहिए. वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे वह राष्ट्र और गरीब के हित में लेंगे.

आजमगढ़ हत्याकांड: माता-पिता को खो चुकीं बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएगी पुलिस

Published at : 25 Sep 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Swatantra Dev Singh UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय समेत 133 गवाह बनाए गए
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय समेत 133 गवाह बनाए गए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: बारिश से खेतों में भरा पानी, फसल को नुकसान, किसान परेशान
बाराबंकी: बारिश से खेतों में भरा पानी, फसल को नुकसान, किसान परेशान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों की आय दोगुनी नहीं, कर्ज चार गुना बढ़ा', महापंचायत में बोले टिकैत
'किसानों की आय दोगुनी नहीं, कर्ज चार गुना बढ़ा', महापंचायत में बोले टिकैत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के नेतृत्व में तेजी से शिखर पर पहुंचा गन्ना व चीनी उद्योग
सीएम योगी के नेतृत्व में तेजी से शिखर पर पहुंचा गन्ना व चीनी उद्योग
Advertisement

वीडियोज

Breaking | SIR Controversy | Election Commission: Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा!
Chitra Tripathi: Bihar में अपराधियों का बोलबाला क्यों? | Congress | Jamui | Samrat Choudhary
Shambhavi Choudhary Exclusive: बिहार-बेटियां-बदसलूकी...पोस्ट पर सियासत भड़की! | Samastipur Case
Ajaz Khan Interview: Elvish Yadav Controversy, Bigg Boss 20, Salman Khan और Viral Allegations पर खुलकर बात
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh और Raghubir Yadav की दमदार Performances
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'AI का 'सुपर इंटेलिजेंस' नाम पसंद आया..', जिनपिंग से मुलाकात पर ट्रंप का बयान
'AI का 'सुपर इंटेलिजेंस' नाम पसंद आया..', जिनपिंग से मुलाकात पर ट्रंप का बयान
महाराष्ट्र
SIR विवाद के बीच अब राज ठाकरे बोले, 'ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का...'
SIR विवाद के बीच अब राज ठाकरे बोले, 'ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का...'
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
बॉलीवुड
Avengers: Doomsday का माहौल 2 महीने पहले ही सेट, री-रिलीज में Endgame Encore ने पहले दिन ही छाप लिए 8 करोड़
Avengers: Doomsday आने से पहले ही मार्वल ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
फूड
Karela Bhurji: इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम
इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
क्रिकेट
ODI+T20I: सीमित ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज, विराट कोहली नंबर-1
ODI+T20I: सीमित ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज, विराट कोहली नंबर-1
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget