'SIMI की प्रशंसा करेंगे, सनातन की नहीं', सपा-कांग्रेस पर भड़के मंत्री

यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वह उनके विचार पर बोलते हैं. ये कभी भी सिमी के साथ हो जाएंगे. आतंकवादियों की प्रशंसा करेंगे. लेकिन कभी भी सनातन, हिन्दू और राष्ट्र की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं. उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा कि वह कैसे चुनाव जीत गए?

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश जी और उनकी पूरी पार्टी कैसे चुनाव जीत गई? निष्पक्षता नहीं होती, तो वो चुनाव कैसे जीत जाते? चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष है और इस बारे में वह कुछ बोल भी नहीं सकते हैं.

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संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

दरअसल, गोरखपुर के बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस अवसर पर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे. गोरखपुर दौरे के दौरान मंत्री समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है.

'सपा को जनता ने नकार दिया, बात करना बेकार'

उन्होंने कहा कि सपा की बात करना बेकार है. उसे जनता ने नकार दिया है. उनका शासन लोगों ने देखा है. उनके समय में 5 जिले वीआईपी थे. 5 जिलों में लाइट आती थी. उनकी गुंडागर्दी और आतंक देख लिया. शाम 5 बजे के बाद बेटी रात में निकलती नहीं थी. कोई बेटा रात में ट्यूबवेल पर पानी देने जाता था, तो पत्नी और मां इंतजार करती थी. जैसे वह बॉर्डर पर गया हो. वह दरवाजे पर बैठी रहती थी कि मेरा बेटा और मेरा पति लौटेगा कि नहीं लौटेगा. आज रात में 12 बजे पानी दे या दिन में दे. 12 बजे रात में घूमने या शादी ब्याह में जाए. कोई डर नहीं है और ना परिवार वाले इंतजार करते हैं.

वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ

यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क्या बात करते हैं? वो रामसेतु को नकारता है. शंकराचार्य की गिरफ्तारी करती है. यहां तक की जमीन और आसमान में भी भ्रष्टाचार...यह जब भी सत्ता में आए हैं, पूरा इतिहास उठा लीजिए. खुद को हिंदू मत कहो. गांव-भक्तों पर गोली चलाने वाले...सोनियाजी जब आईं, तो कहा राम नहीं, रामसेतु नहीं, शंकराचार्य की गिरफ्तारी. 10 साल में पांच महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है. हिंदू आतंकवाद, शंकराचार्य की गिरफ्तारी, राम नहीं, रामसेतु नहीं है. राम मंदिर की अस्तित्व को नकारना और भ्रष्टाचार. यह पांच उनके उद्देश्य थे.

स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि आज देश का सम्मान बढ़ा है. यह हमेशा संघ का अपमान किए हैं. हमेशा विचारधाराओं का अपमान किए हैं. देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेई और आज मोदी जी और उनकी मां को इसी तरह बकते रहते हैं. सनातन और हिंदुत्व का भी अपमान करते हैं, इसीलिए इनका बोरिया-बिस्तर लद चुका है. यह जीवन में वापस नहीं आने वाले हैं.

उन्होंने कहा कि हम लोगों का दायित्व बनता है कि सत्ता में हैं, तो गरीबों की सेवा और कल्याण करना है. वह क्या बकते हैं इसको नोटिस नहीं लेना चाहिए. वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे वह राष्ट्र और गरीब के हित में लेंगे.

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