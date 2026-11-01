'PM मोदी-CM योगी ने राजनीतिक लुटेरों को UP से हटाया', संजय निषाद का विपक्ष पर हमला

निषाद पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व यूपी के कैबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लुटेरे थे, उन्‍हें हटाने का काम किया है. उसमें सहयोग के लिए भाजपा के साथ निषाद पार्टी भी है. संजय निषाद ने उक्त बातें गोरखपुर स्थिति चौरीचौरा के भोपा बाजार में एक कार्यक्रम में कही.

उन्‍होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश को कांग्रेस-सपा-बसपा के लोग लूट रहे थे, उनको किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान न हो. इसीलिए वे चौरीचौरा क्षेत्र की जनता से कहेंगे कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है. उन्‍होंने कहा कि उनके दोनों बेटे भले ही उनके जैविक पुत्र हैं, उन्‍होंने ये बच्‍चे भाजपा को दान में दिया है. वे भाजपा के पुत्र के रूप में आपके बीच में हैं.

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दरअसल कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष डा. संजय निषाद ने 1 नंवबर (रविवार) को चौरीचौरा के भोपा बाजार में रेल उपरिगामी ओवरब्रिज के साथ ही 287.56 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्‍यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे.

मैं अपने दोनों बेटों को BJP को दिया दान- संजय निषाद

डा. संजय निषाद ने कहा कि वे 2019 में आया था, तो मैंने अपने दोनों बच्‍चों को भाजपा की दिल्‍ली में जो बैठक थी, इसके पहले लखनऊ में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से पहले मिला था, तो उन्‍होंने कहा था कि ये बच्‍चे हमारे नहीं हैं. ये बच्‍चे भाजपा को दान देता हूं. दान स्‍वरूप बच्‍चों को दिया है. उन्‍होंने कल्‍याण के लिए विधायक के रूप में दिया हूं. आज के दिन में सरवन निषाद हमारे जैविक पुत्र भले ही हैं, लेकिन उन्‍होंने भाजपा के पुत्र के रूप में आपके बीच में हैं.

चौरीचौरा से शुरू हुआ था अंग्रेजों को भगाने का काम- संजय निषाद

निषाद ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज जिस धरती पर हम बैठे हैं. आज अपने लोग बलिदान नहीं दिए होते, तो अंग्रेज किस तरीके से इस देश में राज कर रहे थे. इस देश को लूटकर ले जा रहे थे. लुटेरों को भगाने का काम चौरीचौरा से शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश से लुटेरों को भगाने का काम हुआ. उन्‍होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को हमेशा याद रखना होगा कि उस खून और बलिदान को हर जाति-धर्म के लोगों ने योगदान दिया था.

संजय निषाद ने कहा कि इस देश की जनता को सम्‍मान चाहिए था. जब पिछली सरकारें आती थी, तो किस तरह से तुष्टिकरण की नीति अपनाती थी, उस तुष्टिकरण की वजह से विशेष वर्ग के लोगों को सम्‍मान मिलता था. बाकी को अपमान मिलता था. निषाद ने कहा कि आज की तारीख में उत्‍तर प्रदेश में जो उनका नारा है, सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्‍वास. हर जाति-धर्म और वर्ग को लोगों का एक समान विकास हो रहा है.

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