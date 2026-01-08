Barabanki News: मनरेगा पर मंत्री सुरेश राही बोले, 'राम नाम से किसी को नहीं होनी चाहिये आपत्ति'

उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही ने गुरुवार को बाराबंकी दौरे के दौरान मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर 'विकसित भारत-जी राम जी' (VB-G RAM G) किए जाने पर राजनीतिक बहस के बीच अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि गांधी जी को सबसे प्यारा राम का नाम था, इसलिए इस बदलाव पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.डाक बंगले पर आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा और जिले के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

मंत्री राही ने कहा कि यदि इसमें गांधी जी का नाम नहीं है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. गांधी जी जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे जिसमें उनकी सबसे ज्यादा आस्था थी वह राम हैं. अंतिम समय में भी उन्होंने राम का नाम लिया था. मंत्री राही ने आगे कहा कि किसी भी मिशन में, किसी भी योजना में नाम का महत्व नहीं होता, महत्व होता है कि वह कैसे काम करेगी और जनता के हित में कैसे उपयोग होगी. यह ज्यादा महत्वपूर्ण है.

'विकसित भारत-जी राम जी' कर रही सरकार

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा पेश 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण' (VB-G RAM G) किया जा रहा है.

इस बदलाव में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि योजना की संरचना में भी बड़े सुधार किए गए हैं. काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा, साप्ताहिक भुगतान की नई व्यवस्था लागू होगी, ग्रामीण विकास और आय सुरक्षा को मजबूत करने पर फोकस.

मजदूरों की उपलब्धता पर मंत्री ने क्या कहा?

जब मंत्री राही से मजदूरों की उपलब्धता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में जब खेती में काम चलता था, उसी दौरान मनरेगा में भी काम होता था जिससे मजदूरों की समस्या आती थी. अब इसे बदल दिया गया है. जब खेती में काम होगा, तब मनरेगा में काम नहीं होगा और जब खेती में काम नहीं होगा तो मनरेगा में काम मिलेगा. इससे यह समस्या भी खत्म हो जाएगी.