यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा

सोनभद्र में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के वाहन पर हमले की जानकारी सामने आ रही है. यह मामला उस वक्त सामने आया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 15 दिसंबर को सोनभद्र दौरा संभावित बताया जा रहा है. ऐसे में चोपन नगर क्षेत्र में इस तरह की घटना ने प्रशासन से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है.

प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के वाहन पर कथित तौर पर हमला किए जाने की सूचना ने जिले की राजनीति को गरमा दिया है. बताया जा रहा है कि मंत्री जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजीव तिवारी के साथ रॉबर्ट्सगंज से डाला लौट रहे थे, तभी चोपन पुल के पास कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और कथित तौर पर बोनट व शीशे पर प्रहार किया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एक नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

ओवरटेक को लेकर हुई कहासुनी

वहीं पुलिस ने लखनऊ नंबर की एक कार को कब्जे में लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात समाज कल्याण मंत्री और उनके साथी रॉबर्ट्सगंज से डाला की ओर जा रहे थे, तभी मंत्री की स्कॉट गाड़ी और एक अन्य कार के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हुई. थाना चोपन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए UP32 KP1042 नंबर की कार को पकड़ा. वाहन स्वामी और चालक अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कार में सवार दो अन्य युवक शुभम सोनी और पंकज अग्रहरि, दोनों दुद्धी के निवासी फिलहाल फरार हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि मामला ओवरटेक को लेकर विवाद का है, फिर भी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. इस घटना में मंत्री के काफिले में शामिल स्कॉट गाड़ी और दूसरी कार के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हुई थी. एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य फरार हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही.