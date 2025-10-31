हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा

यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा

UP News: इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात समाज कल्याण मंत्री और उनके साथी रॉबर्ट्सगंज से डाला की ओर जा रहे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 31 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

सोनभद्र में  समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के वाहन पर हमले की जानकारी सामने आ रही है. यह मामला उस वक्त सामने आया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 15 दिसंबर को सोनभद्र दौरा संभावित बताया जा रहा है. ऐसे में चोपन नगर क्षेत्र में इस तरह की घटना ने प्रशासन से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है.

प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के वाहन पर कथित तौर पर हमला किए जाने की सूचना ने जिले की राजनीति को गरमा दिया है. बताया जा रहा है कि मंत्री जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजीव तिवारी के साथ रॉबर्ट्सगंज से डाला लौट रहे थे, तभी चोपन पुल के पास कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और कथित तौर पर बोनट व शीशे पर प्रहार किया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एक नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

ओवरटेक को लेकर हुई कहासुनी

वहीं पुलिस ने लखनऊ नंबर की एक कार को कब्जे में लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात समाज कल्याण मंत्री और उनके साथी रॉबर्ट्सगंज से डाला की ओर जा रहे थे, तभी मंत्री की स्कॉट गाड़ी और एक अन्य कार के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हुई. थाना चोपन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए UP32 KP1042 नंबर की कार को पकड़ा. वाहन स्वामी और चालक अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कार में सवार दो अन्य युवक  शुभम सोनी और पंकज अग्रहरि, दोनों दुद्धी के निवासी  फिलहाल फरार हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि मामला ओवरटेक को लेकर विवाद का है, फिर भी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. इस घटना में मंत्री के काफिले में शामिल स्कॉट गाड़ी और दूसरी कार के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हुई थी. एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य फरार हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही.

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
FIR UP NEWS UP Police Sanjeev Singh Gond
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
यूटिलिटी
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
जनरल नॉलेज
Bus Left Side Entry: बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
हेल्थ
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
ऑटो
Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!
Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget