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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत: राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी चेयरमैन पति को मिल रही जान से मारने की धमकी, मांगी सुरक्षा

पीलीभीत: राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी चेयरमैन पति को मिल रही जान से मारने की धमकी, मांगी सुरक्षा

Pilibhit News: पीलीभीत में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी और चेयरमैन पति को लगातार व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. पुलिस ने मामला दर्ज क जांच शुरू कर दी है.

By : विक्रांत शर्मा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 19 May 2026 02:41 PM (IST)
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  • राज्यमंत्री के करीबी को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई.
  • सोशल मीडिया पर गलत फोटो डालकर छवि धूमिल की जा रही है.
  • पीड़ित ने पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई.
  • पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब रसूखदार लोग भी सुरक्षित नहीं हैं. सूबे के राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी और चेयरमैन पति को लगातार व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. यही नहीं सोशल मीडिया पर भी अभद्र टिप्पणियां कर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है. पीड़ित ने अब पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है.

पूरा मामला पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र का है. पकड़िया नौगवां के रहने वाले संतोष सिंह संधू ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है. पीड़ित संतोष सिंह संधू का आरोप है कि बीती 17 मई की रात से उनके मोबाइल पर दो अलग-अलग नंबरों से लगातार व्हाट्सएप मैसेज और वॉयस कॉल आ रहे हैं. इन कॉल्स के जरिए न सिर्फ उनके साथ गाली-गलौज की जा रही है, बल्कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

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फेसबुक पर पीड़ित को फोटो का गलत इस्तेमाल के आरोप

प्रताड़ना का यह सिलसिला सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं रहा. आरोप है कि दीपक कुमार सक्सेना नाम के एक फेसबुक अकाउंट से पीड़ित की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई, जहां कमेंट सेक्शन में बेहद आपत्तिजनक और अभद्र बातें लिखी गईं. पीड़ित का कहना है कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और इस कृत्य से समाज में उनकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंच रही है. लगातार मिल रही धमकियों से आज राज्यमंत्री का करीबी परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़ित ने सुनगढ़ी कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही है कि जब राज्यमंत्री के करीबियों को सरेआम ऐसी धमकियां मिल रही हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या?

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Published at : 19 May 2026 02:41 PM (IST)
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Pilibhit Sanjay Singh Gangwar UTTAR PRADESH
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