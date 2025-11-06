'मेरे जाने के बाद बेटा ही संभालेगा निषाद समाज की बागडोर', मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ संजय निषाद ने के उत्तराधिकारी को लेकर स्पष्ट कर दिया दिया है कि उनका बेटा ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा. उन्हों दावा किया कि कुछ लोग उन्हें मरवा देना चाहते हैं, लेकिन वो निषाद समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे.

वहीं बिहार में राहुल गांधी के मछुआरों के साथ तालाब में कूदने पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि बिहार में निषाद समाज एनडीए के साथ है और जब भी चुनाव आता है तो राहुल गांधी कभी जलेबी छानते हैं तो कभी तालाब में कूदते हैं. वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के आरोपों पर संजय निषाद ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो चुनाव आयोग उसमें सुधार करे, लेकिन जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां क्यों सवाल नहीं उठाते. जनता अब कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं कर रही.

जान को खतरा-बेटा बनेगा उत्तराधिकारी

संजय निषाद उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, यहां उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए निषाद पार्टी में समाज के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के सवाल पर नाराज होते हुए संजय निषाद ने कहा कि आप को कार्यकर्ताओं के प्रति हमारी निष्ठा दिखती नहीं है. बोले मैं खुद अन्य दलों के दरी बिछाया करता था अब निषाद समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हु, कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या रिक्शा चलाएगा, मै मंत्री हूं और अपने समाज के लोगो को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है. डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा तो क्या बनेगा.

दावा किया कि संजय निषाद को कुछ लोग मरवा देना चाहते है, तो मरवा दे, मगर उनके जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी ही निषाद समाज का नेता बनेगा. इसलिए आज वे निषाद समाज के लिए काम कर रहे है और अपने बेटे को निषादों का उत्तराधिकारी बनाकर आगे भी निषाद समाज के लोगो के हक की आवाज बनते रहेंगे.

राहुल गांधी पर करारा प्रहार

वही बिहार चुनाव को लेकर भी मंत्री संजय निषाद ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला. डॉक्टर संजय ने कहा कि जब चुनाव आता है तो वे जलेबी छानने से लेकर तालाब में मछली पकड़ने उतर जाते हैं. क्या कभी उन्होंने तालाब में मछली डालने का काम किया है ? तालाब और पोखरों में मछली डालने वाला केवल संजय निषाद है, और उसे निकाल कर राहुल गांधी केवल लोकप्रियता ले सकते है मगर निषाद समाज उन्हें वोट नहीं करने वाला है. बिहार में भी निषाद के वोटर सिर्फ एनडीए के साथ मजबूती से खड़े है.

वही राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया तो योगी के मंत्री संजय निषाद इलेक्शन कमीशन के बचाव में उतर आए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से कुछ गलती हुई होगी तो उसमें सुधार करने के प्रयास किया जा रहा है.

अगर राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो इससे पहले वे जहां भी चुनाव जीते उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किए. जहां-जहां उनकी सरकार है, वहां भी वे गलत तरीके से जीतने की बात स्वीकार कर इस्तीफा क्यों नहीं देते. जहां उनकी हार होती है वहां या तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा देते है या ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं. कहा कि कांग्रेस को कोई जनता अब वोट नहीं देना चाहती है, जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है.

चुनाव आयोग आइरिस और वोटर लिस्ट जोड़े

मंत्री संजय निषाद ने ECI के फर्जी वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा कि फेक वोटरों की जब जांच होगी तो ही उनके नाम सामने आएंगे और उनके नाम कटेंगे. फर्जी वोटरों को पकड़ने का सबसे सटीक फार्मूला बताते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फर्जी वोटर पकड़ने है तो उन्हें हर वोटर कार्ड धारक को आइरिस से जोड़ना होगा, क्योंकि आइरिस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का एक ही होता है, तो इसके लागू होने से किसी भी दशा में फर्जी वोटर बनने का कोई चांस नहीं रहेगा और राहुल गांधी की शिकायत भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी.