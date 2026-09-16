'जिनके घर शीशे के होते हैं', नाराजगी की खबरों के बीच सपा पर भड़के संजय निषाद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचने का आरोप लगाया है, जिस पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि सपा के लगो ख़ुद ही टूटने के कगार पर है. पहले उन्हें कांग्रेस के साथ सीटों को बंटवारा कर लेना चाहिए.

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संजय निषाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 'जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते. बेहतर होगा कि सपा के अनपढ़ और लठैत निषाद पार्टी के भविष्य पर अनर्गल टीका-टिप्पणी करने और अफवाह फैलाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकें.

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निषाद पार्टी को मिलने वाली सीटों पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय पहले वे कांग्रेस के साथ बैठकर अपनी सीटों का बंटवारा कर लें. सपा के अपने लोग टूटने की कगार पर हैं. निषाद पार्टी को सपा की किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है; सच तो यह है कि सपा खुद अब तक कांग्रेस की बैसाखी का जुगाड़ नहीं कर पाई है.

एनडीए में निषाद पार्टी का गठबंधन, बराबरी और हिस्सेदारी का गठबंधन है. कसरवल कांड में हमारे निर्दोष भाइयों पर गोलियां चलवाने वाले सपा नेता यह न भूलें कि निषाद समाज अपने शहीदों का बलिदान और उनका जुल्म कभी भुला नहीं है. जिन्होंने हक मांगने पर गोलियां चलवाईं, वे आज समाज के हितैषी बनने का ढोंग न करें.

मछुआरों के खून में राजनीति और स्वाभिमान है. यह समुदाय सिर्फ बराबरी की भागीदारी में विश्वास रखता है. मुगलों और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले इस वीर समाज ने कभी किसी के लिए केवल दरी बिछाने की राजनीति नहीं की.

डॉ. संजय निषाद के राजनीतिक भविष्य की चिंता करने के बजाय सपा पहले अपना वजूद बचाए.

सवाल यह नहीं है कि संजय निषाद कहां जाएंगे; सवाल यह है कि खुद शिवपाल यादव जी और रामगोपाल यादव जी कहां जाएंगे? सपा लगातार सिकुड़ रही है और निषाद पार्टी का जनाधार निरंतर बढ़ रहा है.'

चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर सियासत

बता दें कि संजय निषाद ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष और सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय से उनके निजी आवाज़ पर मुलाक़ात की थी, जिसके बाद से ही उनके सपा के साथ आने और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव होने की खबरें तेज हो गई थी. लेकिन अब संजय निषाद ने तमाम खबरों का खंडन किया है.

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