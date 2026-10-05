'जो निषाद हित की बात करेगा हम उसके साथ...', संजय निषाद का बड़ा बयान

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया हैं. उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बांटने वाले नेताओं को गांव में नहीं घुसने देना है, उन्हें बाहर से ही भगा देना है. ये दल आपकी समस्याओं को हल नहीं होने देंगे. जो निषाद समाज के हित की बात करेगा हम उनके ही साथ रहेंगे.

संजय निषाद रविवार को सुल्तानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. मंत्री ने कहा कि बांटने वाले नेताओं को हमें गांव में नहीं आने देना है. उन्हें गांव के बाहर से ही वापस कर देना है. आगामी चुनाव में बहुत से लोग हमें बरगलाने का प्रयास करेंगे लेकिन, उनके बहकावे में नहीं आना है.

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विरोधी दलों पर साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो निषाद हित की बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे. हाथी, साइकिल और पंजा निशान वाले हमारी समस्या को हल नहीं होने देना चाहते हैं. वहीं स्वयं सत्ता में रहकर अधिकार सम्मेलन करने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है, तब तक उसे दूध नहीं मिलता है. बच्चे के रोने से मां का रिलेशन बढ़ जाता है.

बीजेपी सरकार का बचाव करते हुए संजय निषाद ने कहा कि सरकार के पास बड़े-बड़े काम हैं. बच्चे को दूध पाने के लिए बोलना तो पड़ेगा ही. वहीं लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी, कमल, पंजा हैं और ऊपर से कमल हैं. आज कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाल के जरिए सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं. दलाल लोग कहते थे कि निषाद उनकी जेब में हैं, हमें पायल नहीं पॉवर चाहिए.

सीटों के बंटवारे को लेकर किया दावा

बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि ये पहली सरकार है जो आरक्षण के मुद्दे पर पहल कर रही है. 500 वर्ष में राम मंदिर बना, 70 साल में 370 हटा, 7 सालों से तहलका मचा हुआ है, अब तक सताये गए लोग सत्ता के साथ हैं. यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी से वही सीटें मांगी है जो हारी हुई हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सीटें सुल्तानपुर में बढ़ेंगी.

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