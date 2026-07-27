'टुकुर टुकुर ताकते रह गए', अखिलेश पर ओम प्रकाश राजभर का तंज

उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को संसद चलने देने की सलाह दी है. ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि आज वह अपने सांसद से कह दें कि सदन चलने दें.

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा. "मित्र अखिलेश यादव जी हफ्ते भर से आप और आपके बॉस संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे. ये अच्छी बात नहीं है मित्र. सुझाव है कि आज अपने सांसदों को तो कहिए ही कि सदन चलने दें, अपने बॉस राहुल जी को भी थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा महाराज. वैसे भी आजकल आपके बॉस राहुल जी बार बार दिखा रहे हैं कि बॉस आखिर बॉस ही होता है. पिछले हफ़्ते ही देखिए कि कैसे राहुल जी अचानक सड़क पर आ गए और आप बस टुकुर टुकुर ताकते रह गये."

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कांग्रेस आपसे बीस है और आप उन्नीस रह गये- ओम प्रकाश राजभर

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से कहा, "हमको पता है कि आपको अब सबसे बड़ी चिंता क्या सता रही है? यही न, कि अब कांग्रेस यूपी में 200 सीट और ज्यादा दबंगई से मांगेगी तो किस मुंह से मना कर पाएंगे. मानिए चाहे न मानिए, कांग्रेस यूपी में अब आपसे बीस है. आप उन्नीसे रह गये हैं, ऐसा लगता है."

आपके किसी दांव में नहीं दिख रहा दम- ओम प्रकाश राजभर

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से कहा है कि, "हमको तो अब चिंता हो रही है, क्योंकि पीडीए तो आपके हाथ से पहले ही निकल गया है अब एमवाई का ‘एम' यानी मुस्लिमों का भी मूड भी बदल चुका है. आपके किसी दांव में दम-दिलासा दिख नहीं रहा है अब मुसलमानों को."

ये सब कारनाम आप काहे नही किए- ओम प्रकाश राजभर

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, "हम समझाते थे आपको कि ट्विटर, एसी-पीसी छोड़ के जमीन पर आइए, ड्रामा की बजाए काम करिए. लंदन पेरिस घूमने की बजाए यूपी के बौद्ध सर्किट का चक्कर लगाइए. दिल्ली की बजाए आजमगढ़ के गैरयादव भाइयों का ध्यान दीजिए. वहां किस बूते आप नून डाल कर भंडारी बनने गए थे. देखे न आपके बड़े भाई कैसे लोट गये जमीन पर, कपड़वा-वपड़वा सब मिट्टी में सान लिये, एक गोड़ का जूता हेरवा दिये...ये सब कारनामा आप काहे नहीं किये?"

योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि, "हमारी सलाह है कि आप अब सार्वजनिक रूप से खुल के मान ही लीजिए कि 'राहुल गांधी जी आपके ब्लॉक में बड़के भैया हैं'. मानेंगे कि नहीं?"

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