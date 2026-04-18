लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, ओम प्रकाश राजभर ने किया प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान

लोकसभा में शुक्रवार को संविधान में 131वां संशोधन विधेयक वोटिंग के बाद गिर गया. यह विधेयक महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था. इस विधेयक के लोकसभा में गिरने पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा ऐलान किया है.



उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास नहीं होने पर कहा, "हमारी पार्टी इस विधेयक के गिरने के खिलाफ पूरे राज्य में एक आंदोलन शुरू करेगी." योगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस से बातचीत में आंदोलन की रूप रेखा बताई है.

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मंत्री राजभर ने बताई आंदोलन की रूपरेखा

योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि "हमने 3 मई को पहले ही एक कार्यक्रम तय कर लिया है, एक 'महिला अधिकार रैली'—जिसमें हम उनके कारनामों का पर्दाफाश करेंगे. इसके बाद 9 मई को अंबेडकरनगर में कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके अलावा 10 मई को संत कबीर नगर और 17 मई को आजमगढ़ में कार्यक्रम कर इन्हें (समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष को) बेनकाब करने का काम किया जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह के बयान का राजभर ने किया समर्थन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, कल बिल का विरोध करके उन्होंने (समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित विपक्ष) यह दिखा दिया है कि वे महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हैं. वे नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलें. विपक्षी नेता संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन असल में वे संविधान का सम्मान नहीं करते..."

विपक्ष पर भड़के मंत्री संजय निषाद

उधर, योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी लोकसभा में विधेयक गिरने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. संजय निषाद ने कहा कि, जो भी गरीब शोषित और वंचितों के खिलाफ रहा है, वह आज गर्त में है. कांग्रेस ने धोखा दिया गर्त में गया, सपा और बसपा ने भी धोखा दिया आज उसकी स्थिति देख लीजिए."

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