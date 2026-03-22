योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज पंचायती राजमंत्री और सुभासपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक कार्यक्रम में शामिल होने सुल्तानपुर पहुंचे, इस कार्यक्रम में उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों सहित तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे.

ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से इजरायल और अमेरिका का युद्ध रोकने की अपील की है, इस पर मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति का संदेश लेकर आए हैं, दो देश आपस में लड़ेंगे तो आसपास के देशों को नुकसान होता हैं. पीएम मोदी सक्षम हैं और युद्ध विराम का प्रयास करेंगे. वहीं उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए फरसा वाले बाबा की मौत को दुर्घटना बताया है.

'मंत्री, सांसद विधायक गलत कार्य करता है तो होती कार्रवाई'

पंजाब सरकार के मंत्री पर मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के सवाल पर योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये कौन सी नई बात है, यहां भी वही कार्य होता है, कोई भी मंत्री, विधायक, या सांसद गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है.

अखिलेश यादव को सता रही वोट की चिंता- राजभर

गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में अखिलेश यादव के बयान पर ओपी राजभर ने पलटवार किया है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी (सपा) सरकार थी तो पैसे पर कार्य होता था, आपने ने कभी नहीं सुना होगा कि गंगा नदी में रोजा अफ्तार खोला गया हो. कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो शरारत करते हैं, कानून से देश प्रदेश चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है तो उन्हें बुरा लग रहा है, उसपर वे नहीं बोल रहे हैं कि नाव पर जाकर बिरयानी खा रहे हैं, उन्हें चिंता वोट की सता रही है.

LPG संकट पर योगी के मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

देश-प्रदेश में एलपीजी गैस की दिक्कत पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो आस पास के देश पर प्रभाव पड़ता है, सरकार प्रतिबद्ध है कि हर व्यक्ति को गैस सुलभ हो.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो आप भी जीते हो तो आप (राहुल गांधी) रिजाइन कर दो. कहा कि, एक बात राहुल गांधी सही बोलते हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हुआ, 60 साल आपकी सरकार थी आप ने क्या किया? हम 9 से हैं, आप ने 60 साल में क्या किया?

उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 25 तारीख तक इंतजार करिए, हाईकोर्ट में तारीख लगी है, चुनाव आयोग को तलब किया है, सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट जा रहा है, जो फैसला आएगा, उसी हिसाब से काम किया जाएगा. इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने कई अन्य मुद्दों पर मीडिया को जवाब दिया है.