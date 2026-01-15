मायावती 70 की तो डिंपल यादव 48..., ओम प्रकाश राजभर ने दोनों नेताओं को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर आज गुरुवार (15 जनवरी, 2026) गाजीपुर जनपद में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक युवक की दिनदहाड़े हत्या हो जाने के बाद उसके परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और ढांढस बधाया. इस दौरान राहुल गांधी के बयान पर कहा कि 60 सालों तक उनकी सरकार थी और वह लोग भारत को पीछे और दूसरे देश को आगे करने का काम किया.

वहीं 15 जनवरी को बसपा मुखिया मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का भी जन्मदिन है वहीं मायावती ने अपने जन्मदिन पर ऐलान किया है कि अब वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी अकेले चुनाव लड़ेंगी. इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वह स्वतंत्र हैं अपने पार्टी की अकेले मालिक हैं वह गठबंधन कर लडें या फिर स्वतंत्र होकर लड़ें, जन्मदिन पर मायावती जी और डिंपल यादव को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं.

हर की पैड़ी पर गैर सनातनियों पर रोक लगाने की बात पर कहा कि देश संविधान से चलता है. कानून व्यवस्था पर कहां की पिछले 9 सालों में प्रदेश में ना ही कोई दंगा हुआ और ना ही कोई कर्फ्यू लगा है. इस दौरान उन्होंने बसपा मुखिया मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दिया.

ओमप्रकाश राजभर ने राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर किया पलटवार

राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है उन्होंने बयान दिया कि चीन भारत से आगे बढ़ गया है. इस मामले पर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस के ही सरकार केंद्र और प्रदेश में रही है यह तो अपनी नाकामी बता रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार रही और वह लोग दूसरे देश को आगे बढ़ाया और अपने देश को पीछे किया वह खुद ही कह रहे हैं.

हर की पैड़ी पर नितिन गौतम के द्वारा गैर सनातनी के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उत्तराखंड सरकार से की गई इस पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि यह उनका मत हो सकता है लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है. क्योंकि कहीं भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा सकता है प्रयागराज में अर्ध कुंभ चल रहा है और सभी जाति और धर्म के लोग वहां जाकर स्नान कर रहे हैं किसी को कोई रोक नहीं है.

ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी- ओम प्रकाश राजभर

कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा टीएमसी के द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया इस पर उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्र है वह जहां चाहे जाए ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और वह जांच के लिए किसी स्टेट में जाती है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका सहयोग करें ना कि उसका असहयोग करें और उसने ऐसा किया है तो वह जहां चाहे वहां जाएं.

9 साल के अंदर पूरे प्रदेश में ना ही कहीं दंगा हुआ और ना ही कर्फ्यू लगा

कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप अगर लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी घटना से उसे ना जोडें. जब सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो प्रदेश में दंगा होता था और कर्फ्यू लगते थे. आमजन की हानि होती थी लेकिन 9 साल के अंदर पूरे प्रदेश में ना ही कहीं दंगा हुआ और ना ही कर्फ्यू लगा अगर कहीं भी कोई अपराधी कार्यकर्ता है तो पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है. इसी घटना में यदि पुलिस को अपनी जान छुड़ाने होती तो परिवार ने जो तहरीर दिया था उस पर पुलिस कार्रवाई कर अपना काम कर लेते लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश है कि भले ही अपराधियों के गिरफ्तारी में देरी हो लेकिन सही व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो.