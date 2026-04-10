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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: सपा के गढ़ में ओपी राजभर ने ठोकी ताल, संजय निषाद को किया दरकिनार! कहा- सभी 10 सीटों पर...

UP Politics: सपा के गढ़ में ओपी राजभर ने ठोकी ताल, संजय निषाद को किया दरकिनार! कहा- सभी 10 सीटों पर...

Om Prakash Rajbhar Statement:मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे केवल एक सीट नहीं, बल्कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को जिताने की तैयारी कर रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Apr 2026 12:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत हर रोज अपने नए रंग दिखा रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबरों ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी. हालांकि, अब मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है.

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि वे केवल एक सीट नहीं, बल्कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को जिताने की तैयारी कर रहे हैं.

अखिलेश यादव पर मंत्री ने कसा तंज

ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के चुनावों को याद करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उनकी ताकत को कम आंका था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'अखिलेश जी ने अपने चेलों की बात मानकर समझा कि यहां कुछ नहीं है, अब चुनाव के बाद ही उनके चेलों से मेरी मुलाकात होगी.'

जहूराबाद में 60 हजार से अधिक वोटों से जीत का दावा

अपनी विधानसभा सीट जहूराबाद को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए राजभर ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह इस बार 60,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे. राजभर ने इस दौरान सपा के कई कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई. उन्होंने कहा कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि उन्हें 'रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई' चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं.

आजमगढ़ किसी एक जाति या दल का नहीं- राजभर

'समाजवादी पार्टी के गढ़' कहे जाने वाले आजमगढ़ पर चुटकी लेते हुए राजभर ने कहा कि आजमगढ़ केवल किसी एक जाति या दल का नहीं, बल्कि यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुसलमान, चौहान, मौर्य और प्रजापति समेत सभी वर्गों के लोग रहते हैं. उन्होंने दावा किया कि सुभासपा अब हर वर्ग की पसंद बन रही है. उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे उस जगह काम कर रहे हैं जहाँ 'विपक्ष को हार का डर सता रहा है.' 

राजभर ने अपने अंदाज में कहा, 'हम अतरौलिया में रुकते हैं तो दिल्ली और मुंबई तक हलचल मच जाती है.' उन्होंने साफ किया कि पूर्वांचल की राजनीति अब उनके इर्द-गिर्द ही घूमेगी. उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समाज शिक्षा के महत्व को समझ रहा है और यही कारण है कि सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ रही है.

'अगर नाम के आगे यादव तो शायद टिकट मिल जाता'

ओम प्रकाश राजभर ने बसपा से सपा में आए गुड्डू जमाली का उदाहरण देते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें  टिकट देने का वादा करके अपमानित किया और बाद में टिकट किसी और को दे दिया. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर जमाली के नाम के आगे 'यादव' लगा होता, तो शायद उन्हें टिकट मिल जाता.

जब उनसे निषाद समाज की कथित नाराजगी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया. राजभर ने मुस्कुराते हुए कहा, 'कोई नाराज नहीं है, शायद आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन जनता पूरी तरह साथ है.'

उधर, संजय निषाद ने इन दावों पर एतराज जताया है. योगी सरकार में मंत्री निषाद ने कहा है कि बिना बातचीत के ऐसे दावे करना गलत है. हम गठबंधन की बैठक में फाइनल करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा.

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Published at : 10 Apr 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar UP POLITICS UP Elections 2027
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