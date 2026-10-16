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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा ने पूंजीवाद-परिवारवाद को दी प्राथमिकता', अखिलेश पर राजभर का हमला

'सपा ने पूंजीवाद-परिवारवाद को दी प्राथमिकता', अखिलेश पर राजभर का हमला

राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा ने पूंजीवाद और परिवारवाद को प्राथमिकता दी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 16 Oct 2026 07:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके PDA का मतलब कुछ और है. इसके ओम प्रकाश राजभर में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को परिवारवाद और पूंजीवाद से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में ‘पी’ से परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए रामगोपाल यादव और ‘डी’ से पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए धनराज परिमल नथवानी को चुना है.

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'समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद और पूंजीवाद को दी प्राथमिकता'

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की बात करती है, लेकिन राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में उसकी कथनी और करनी का अंतर सामने आता है. सपा ने अपने उम्मीदवारों के जरिए परिवारवाद और पूंजीवाद को प्राथमिकता दी है.

हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत 

राजभर ने हाइकोर्ट के तीन महीने के अंदर चुनाव करवाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है और आरक्षण से जुड़ा काम सुचारु रूप से चल रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जा सकेगा.

इसके अलावा मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव तकनीकी कारणों से अटके हुए हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण से जुड़े विषयों पर आगे की कार्रवाई हो सकेगी. फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 16 Oct 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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