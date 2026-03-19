वाराणसी में गंगा घाट पर कथित तौर पर इफ़्तार पार्टी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने इस पार्टी पर सख्त ऐतराज जताते इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया और कहा कि इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

राज्यमंत्री रजनी तिवारी बुधवार को हरदोई के गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. मंत्री से जब एसआई परीक्षा में 'पंडित' शब्द को लेकर हुए विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सोची-समझी बताया और कहा कि सरकार की लगातार बढ़ती साख और लोकप्रियता से घबराए कुछ लोग जानबूझकर ऐसे मुद्दे खड़े कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं.

गंगा घाट पर इफ्तार पार्टी पर जताया एतराज़

रजनी तिवारी आश्वस्त किया कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं वाराणसी के गंगा घाट पर इफ्तार पार्टी और कथित तौर पर हड्डियां फेंकने की घटना पर भी उन्होंने कड़ा एतराज जताया. उन्होंने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा का हर हाल में पालन होना चाहिए और इस तरह की घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं.

सिनेमा में बढ़ती अश्लीलता पर उठाए सवाल

फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर भी मंत्री ने चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामग्री समाज, विशेषकर युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है. इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है. ताकि सामाजिक मूल्यों और संस्कृति की रक्षा की जा सके. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी दोहराया कि प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की साजिश या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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