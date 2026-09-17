रामपुर: 'धर्म के आधार पर...', IPS बुशरा बानो विवाद पर बोले मंत्री धर्मपाल सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं रामपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे. रामपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर मंत्री का स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की. इस दौरान उन्होंने आईपीएस बुशरा बानो तबादला विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी.

इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और संगठन से जुड़े विषयों को लेकर अधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया.

गोरखपुर: बरामदे में सो रहे BSC छात्र की चाकू से हत्या, 8 टीमें जांच में जुटीं

विपक्ष पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने साधा निशाना

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव अब फेल हो चुके हैं. मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

बुशरा बानो के तबादले पर बोले धर्मपाल सिंह

पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो के तबादले को लेकर चल रहे विवाद पर भी धर्मपाल सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता. उनका कहना था कि किसी भी अधिकारी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए.

क्या है IPS बुशरा बानो ट्रांसफर विवाद?

बता दें कि बुशरा बानो के तबादले को लेकर रिपोर्टों में बताया गया है कि खड़गपुर की एडिशनल एसपी रहते हुए उनके एक वीडियो पर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्हें स्टेट आर्म्ड पुलिस की चौथी बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के पद पर स्थानांतरित किया गया. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तबादले को जनहित में प्रशासनिक निर्णय बताया गया है, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं.

2027 में बीजेपी की सरकार दोबारा बनने का दावा

रामपुर दौरे के दौरान धर्मपाल सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों और सरकार के कामकाज को लेकर भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच काम कर रहे हैं और 2027 में भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी.

'ये एहसास उनको भी नहीं...' CM योगी के लिए मंच से ये क्या बोल गए चिराग?