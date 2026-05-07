हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है', मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार

'बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है', मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार

UP News: मंत्री अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चुनावी हार के बाद मनगढ़ंत तरीके से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि यह कोई नई बात नहीं है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 May 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने जोरदार पलटवार करते हुए विपक्ष पर तीखे आरोप लगाए हैं. मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से बौखला दिया है और इसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी साफ नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार की बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है.

मंत्री अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चुनावी हार के बाद मनगढ़ंत तरीके से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि यह कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के दौरान सपा ने किस तरह से वोटर लिस्ट से नाम कटवाए और बूथ कब्जाने जैसी घटनाएं हुईं, यह शायद अब भूल गए हैं.

मंत्री राजभर ने आगे कहा कि जनादेश का सम्मान करना विपक्ष ने कभी नहीं सीखा. जनता के फैसले को स्वीकार करने के बजाय वह लगातार सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने कहा कि यह बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष को आने वाले समय में और बड़ी हार का अंदेशा है.

ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC तोड़ा से कॉन्ट्रेक्ट

इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से चारों खाने चित हो चुका है- मंत्री

अनिल राजभर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के परिणाम से भी बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से चारों खाने चित हो चुका है और उसके पास हार का कोई ठोस बहाना भी नहीं बचा है. उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि यह ईवीएम वाला बहाना नया नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है. कुछ नया नैरेटिव निकालिए. इससे काम नहीं चलने वाला है. यह ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, ये बहुत पहले से करते आये हैं.

अब अखिलेश यादव के चेहरे से नकाब हट गया है- अनिल राजभर

मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अब अखिलेश यादव के चेहरे से नकाब हट गया है. पश्चिम बंगाल की जनता ने इंडिया गठबंधन की साथर्कता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी समेत यह सभी दल एक हो जाते हैं और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करते हैं. जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यह लोग एक-दूसरे के खिलाफ साजिश करने में पीछे नहीं रहते हैं. अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में योगी जी की सरकार ने जनता की सेवा की है, जनता के मन में योगी सरकार के कामों की स्वीकारता बढ़ रही है. अखिलेश यादव उस बात से घबराए हुए हैं. उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव में पूरा विपक्ष अपना अस्तित्व बचाते नजर आएगा.

हमीरपुर में यमुना नदी में पलटी नाव, 9 लोग थे सवार; 6 लापता, रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Published at : 07 May 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Anil Rajbhar Akhilesh Yadav UP NEWS INDIA ALLIANCE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है', मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार
'बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है', मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी PGT परीक्षा को लेकर फर्जी सूचना फैलाना पड़ा भारी, प्रयागराज में युवक पर FIR दर्ज
यूपी PGT परीक्षा को लेकर फर्जी सूचना फैलाना पड़ा भारी, प्रयागराज में युवक पर FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC तोड़ा से कॉन्ट्रेक्ट
ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC तोड़ा से कॉन्ट्रेक्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ के इगलास की चमचम तो इटावा के मट्ठा के आलू, जानें यूपी के 75 जिलों का क्या है स्वाद?
अलीगढ़ के इगलास की चमचम तो इटावा के मट्ठा के आलू, जानें यूपी के 75 जिलों का क्या है स्वाद?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: BJP के इन पुराने चेहरों को फिर मिली कुर्सी?| Samrat Chaudhary
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA की गा​ड़ी के उडे परखच्चे देख दहल जाएगा दिल! | Bengal Result
Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? अमेरिकी एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? US एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
बिहार
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
इंडिया
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल... बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग... बंगाल में शुभेंदु के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
Suvendu Adhikari PA Murder: 'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद PA चंद्रनाथ रथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल में PA की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC तोड़ा से कॉन्ट्रेक्ट
ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC तोड़ा से कॉन्ट्रेक्ट
ऑटो
अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स
अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget