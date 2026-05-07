'बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है', मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने जोरदार पलटवार करते हुए विपक्ष पर तीखे आरोप लगाए हैं. मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से बौखला दिया है और इसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी साफ नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार की बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है.

मंत्री अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चुनावी हार के बाद मनगढ़ंत तरीके से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि यह कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के दौरान सपा ने किस तरह से वोटर लिस्ट से नाम कटवाए और बूथ कब्जाने जैसी घटनाएं हुईं, यह शायद अब भूल गए हैं.

मंत्री राजभर ने आगे कहा कि जनादेश का सम्मान करना विपक्ष ने कभी नहीं सीखा. जनता के फैसले को स्वीकार करने के बजाय वह लगातार सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने कहा कि यह बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष को आने वाले समय में और बड़ी हार का अंदेशा है.

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इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से चारों खाने चित हो चुका है- मंत्री

अनिल राजभर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के परिणाम से भी बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से चारों खाने चित हो चुका है और उसके पास हार का कोई ठोस बहाना भी नहीं बचा है. उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि यह ईवीएम वाला बहाना नया नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है. कुछ नया नैरेटिव निकालिए. इससे काम नहीं चलने वाला है. यह ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, ये बहुत पहले से करते आये हैं.

अब अखिलेश यादव के चेहरे से नकाब हट गया है- अनिल राजभर

मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अब अखिलेश यादव के चेहरे से नकाब हट गया है. पश्चिम बंगाल की जनता ने इंडिया गठबंधन की साथर्कता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी समेत यह सभी दल एक हो जाते हैं और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करते हैं. जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यह लोग एक-दूसरे के खिलाफ साजिश करने में पीछे नहीं रहते हैं. अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में योगी जी की सरकार ने जनता की सेवा की है, जनता के मन में योगी सरकार के कामों की स्वीकारता बढ़ रही है. अखिलेश यादव उस बात से घबराए हुए हैं. उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव में पूरा विपक्ष अपना अस्तित्व बचाते नजर आएगा.

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