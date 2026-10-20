महोबा में कच्चा मकान ढहने से मासूम की मौत, 4 घायल, PM आवास न मिलने पर आक्रोश

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुढ़ा गांव में उस समय मातम पसर गया जब दशहरा पर्व की सुबह 6 बजे एक गरीब मजदूर का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर ढह गया. इस दर्दनाक हादसे में एक 12 साल की मासूम बच्ची बबली की मलबे में दबकर जान चली गई, जबकि माता-पिता सहित चार लोग घायल घायल हुए हैं. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. हादसे का शिकार हुआ परिवार गंगाराम अनुरागी का है. गंगाराम दिल्ली में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है और बरसात के समय गांव आया हुआ था.

परिवार के सभी सदस्य सोमवार रात करीब 11 बजे गांव के देवी पंडाल में नवरात्रि के दर्शन करके लौटे थे और अपने कच्चे मकान में सोने चले गए. मंगलवार सुबह करीब 6 बजे अचानक मकान की मियारी (लठा) और दीवारें बैठ गईं. ग्रामीण मजदूरों के इस गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

ग्रामीणों ने हादसे में मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला

हादसे के समय घर में 32 वर्षीय गंगाराम, उनकी पत्नी 30 वर्षीय उमा देवी, 14 वर्षीय पुत्री श्वेता, 7 वर्षीय पुत्र शिवम और 12 वर्षीय पुत्री बबली सो रहे थे. अचानक हुए इस हादसे से घर में चीख-पुकार मच गई. आवाज सुनकर पास ही खाना बना रही मृतका की दादी प्रेमरानी और शौच के लिए जा रहे ग्रामीण व अन्य पड़ोसी तुरंत मौके पर दौड़े आए. ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ से मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला गया.

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PM आवास योजना का लाभ ना मिलने के चलते हुए हादसा

हालांकि, तब तक 12 वर्षीय बबली की सीने में गंभीर चोट आने के कारण दर्दनाक मौत हो चुकी थी. गनीमत रही कि माता-पिता और भाई-बहन सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, हालांकि वे मामूली रूप से घायल हो गए.

ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि यदि इस गरीब परिवार को समय रहते प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया होता, तो शायद यह अनहोनी टल सकती थी. कच्चा मकान होने और बरसात के कारण दीवारों में आई नमी के चलते यह हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलते ही चरखारी के नायब तहसीलदार मुकुल कुमार अपने लेखपाल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.