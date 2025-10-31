यूपी: झाड़-फूंक के नाम पर महिला के साथ अमानवीय कृत्य, पुलिस ने 8 आरोपी किए गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के महराजगंज में पनियरा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बीमारी ठीक करने के बहाने झाड़-फूंक करने के नाम पर महिला निर्वस्त्र होकर पूजा विधि कर रही थी. उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने और मारपीट करने के आरोप में आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया है.

पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीणा के निर्देश पर थानाध्यक्ष पनियरा की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी को दबोच लिया. इस घटना को लेकर पीड़िता के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसके मुताबिक 18 अक्तूबर 2025 की रात करीब 12 बजे आरोपी नंदलाल निषाद ने बहकावे में लेकर उन्हें अकटहवा श्मशान घाट पर बुलाया. वहां बीमारी ठीक करने के नाम पर झाड़-फूंक का ढोंग रचते हुए नंदलाल ने पीड़िता को निर्वस्त्र करवाकर तथाकथित ''पूजा विधि'' शुरू कर दी. इसी दौरान आठ आरोपी मौके पर पहुंचे.

उन्होंने पीड़िता की निर्वस्त्र अवस्था में मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग की. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की, अश्लील हरकतें कीं और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में जी रहा था.

पीड़िता के पति ने बताया कि नंदलाल निषाद गांव में झाड़-फूंक का धंधा चलाता है और अक्सर लोगों को बहकाकर श्मशान घाट पर ले जाता है. इस बार उसने बीमारी के इलाज का लालच देकर परिवार को फंसाया. वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता का सामाजिक बहिष्कार होने का डर सताने लगा, जिससे परिवार मानसिक तनाव में डूब गया.

शिकायत मिलते ही पुलिस ने दर्ज किया केस

शिकायत मिलते ही थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने केस पंजीकृत किया. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 190 (लोक सेवक को धोखा), 191(2) (धोखाधड़ी), 115(2) (आपराधिक धमकी), 351(3) (आपराधिक बल प्रयोग), 75 (चोरी), 354 (महिला की गरिमा का हनन) व आईटी एक्ट की धारा 67 ए (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित) के तहत केस दर्ज हुआ है.

इन सभी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि ने 30 अक्तूबर 2025 को दोपहर करीब 1:25 बजे नरकटहां अकटहवा श्मशान घाट के पास से सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. दिलीप निषाद (23), निवासी नरकटहा, पनियरा; विशाल निषाद (24 ), नरकटहा; दीना निषाद उर्फ दीनानाथ (23) निवासी त्रिमुहानी फरेन्दा, पन्नेलाल निषाद (45), नरकटहा; नंदलाल निषाद (58 ), गांगी बाजार, पनियरा, रामजतन चौधरी (59), निवासी करमौरा, गुलरिहा गोरखपुर; सुरेश निषाद (45), नरकटहा; दुर्गेश (20), अहिरौली चिलुआताल गोरखपुर के रहने वाले हैं.