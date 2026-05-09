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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में लगा 'कुरुक्षेत्र' वाला पोस्टर, PM मोदी को 'भगवान कृष्ण' और CM योगी को बताया 'अर्जुन'

लखनऊ में लगा 'कुरुक्षेत्र' वाला पोस्टर, PM मोदी को 'भगवान कृष्ण' और CM योगी को बताया 'अर्जुन'

Lucknow News In Hindi: लखनऊ में लगे इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री कृष्ण बताया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 May 2026 04:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे एक पोस्टर ने अपनी ओर लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया है. लखनऊ में सड़क किनारे लगे इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री कृष्ण बताया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है. लखनऊ की सड़कों पर लगा यह पोस्टर अब लोगों के बीच चर्चाओं में बना हुआ है.

पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के हाल ही में आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है. तीन राज्यों में पार्टी की जीत से उत्साहित बीजेपी की तरफ से लखनऊ की सड़कों पर यह कुरुक्षेत्र वाला पोस्टर लगाया गया है. पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया, भगवान कृष्ण की तरह पीएम मोदी के हाथों में सुदर्शन चक्र को भी दिखाया गया है. इसके साथ ही हाथों में धनुष-बाण लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अर्जुन बताया गया है.

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किसने लगवाया कुरुक्षेत्र वाला पोस्टर?

हाल ही तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के साथ बीजेपी शासित राज्यों की संख्या 22 हो गई है, इसी बात की खुशी जाहिर करने के लिए यह पोस्टर लगाया गया है. इसके साथ ही पोस्टर में लिखा गया है कि "नया भारत अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है." इसके साथ ही '22 राज्यों में भगवा, बीजेपी का दबदबा' भी लिखा गया है. इसके साथ ही पोस्टर में भारत का नक्शा है जो भगवा को दर्शा रहा है. यह पोस्टर बीजेपी सच्चिदानंद पांडेय की ओर से लगवाया गया है.

पोस्टर में बीजेपी के इन दिग्गजों की तस्वीर

लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की तस्वीर दिखाई दी है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है, जब उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर की एंट्री हुई हो. इससे पूर्व भी कई मौकों पर पोस्टर वार किया जा चुका है, फिलहाल, इस पर अभी विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

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Published at : 09 May 2026 04:09 PM (IST)
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BJP UP News Lucknow News
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