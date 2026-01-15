बाराबंकी में टोल प्लाजा पर वकील के साथ हुई मारपीट, सैकड़ों अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

उतर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे-731 पर स्थित गोतौना टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में आ गया है. बुधवार (14 जनवरी) को लखनऊ हाईकोर्ट जा रहे एक वकील के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा की गई कथित मारपीट से इलाके में तनाव फैल गया है. जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही हैदरगढ़ तहसील बार एसोसिएशन के वकीलओं का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में वकील कोतवाली पहुंचकर टोल कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए.

जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के थाना हथगवा निवासी रत्नेश शुक्ला लखनऊ हाई कोर्ट में वकील हैं. बुधवार को वह अपने निजी वाहन से न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होने जा रहे थे. मगर जैसे उनका वाहन गोतौना टोल प्लाजा पहुंचा तो, उनकी फास्टैग की वैधता समाप्त हो चुकी थी. जिसके बाद वकील ने टोल कर्मियों से नकद भुगतान कर रसीद काटने और वाहन आगे बढ़ाने का अनुरोध किया.

नकद भुगतान की रसीद मांगने पर उग्र हुए टोल क्रमी

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, इसी बात को लेकर टोल कर्मी उग्र हो गए और पहले कहासुनी फिर गाली-गलौज शुरू हो गई. विरोध करने पर कर्मचारियों ने वकील पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आ गई. जिसके बाद खून से लथपथ वकील को देखकर वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी भी मच गई थी. घटना की खबर फैलते ही हैदरगढ़ तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष अचल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों वकील कोतवाली पहुंच गए. वकीलओं ने टोल प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि, जब कानून की रक्षा करने वाला सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा. वकीलों ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, अन्यों की तालाश जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित वकील की लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है. प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए खोज की जा रही है. स्थानीय लोगों और वकीलओं का कहना है कि गोतौना टोल प्लाजा पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन इस बार हाईकोर्ट जा रहे वकील के साथ हुई मारपीट ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.