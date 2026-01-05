UP: चलती कार पर खड़े होकर किया डांस, उतारी शर्ट... नोएडा पुलिस ने काटा 67 हजार का चालान

Viral Video: नए साल की रात उत्तर प्रदेश में नोएडा की सड़कों पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा गया कि कुछ युवक चलती कार की छत पर खड़े होकर बेतहाशा नाच रहे हैं. इनमें से एक युवक ने तो अपनी शर्ट तक उतार दी और नंगे बदन ही डांस करता नजर आया.

युवक ने कार से उतरकर गाड़ी को दिया धक्का

जानकारी के मुताबिक, यह घटना एक व्यस्त सड़क पर हुई, जहां चलती कार की छत पर युवक नाचते रहे. अनुमान है कि कार का मॉडल ऑल्टो था, जिसके पीछे ‘गुर्जर’ लिखा हुआ था. वीडियो में यह भी दिखता है कि एक युवक कार से उतरकर गाड़ी को धक्का देता है, जबकि बाकी युवक छत पर ही मौजूद रहते हैं. कार चलने के बावजूद वे नीचे नहीं उतरे.

इस खतरनाक हरकत का सीधा असर सड़क यातायात पर पड़ा. सड़क के बीच इस तरह नाचने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों और यात्रियों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

फिल्मी गाने पर नशे में डांस

वीडियो में युवक हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने ‘दिल है सुनहरा’ पर नाचते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस पूरी घटना में कुल 6 लोग शामिल थे और सभी के नशे में होने का भी आरोप है.

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस तक पहुंचा. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यूपी पुलिस ने नोएडा ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए. जांच के बाद गाड़ी के मालिक की पहचान की गई और उसके खिलाफ कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने काटा 67 हजार रुपये का चालान

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, बिना बीमा वाहन चलाने, सीट बेल्ट न पहनने समेत कई धाराओं में कुल 67 हजार रुपये का ई-चालान काटा है. पुलिस ने साफ कहा है कि इस तरह की लापरवाही और स्टंट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.