यूपी के मदरसे में 'मेड इन पाकिस्तान' पंखा मिलने से मचा हड़कंप, हिरासत में मदरसा प्रबंधक

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदरसे के अंदर पाकिस्तान में बना पंखा सामने आया है जिसे सालों से यहां चलाया जा रहा था, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मस्जिद का मौलवी पंखे को ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास ले गया था, जहां पंखा ठीक करने वाले की नजर पंखे पर लिखे 'मेड इन पाकिस्तान' पर पड़ी. जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी.

ये मामला कुशीनगर में थाना विशुनपुरा क्षेत्र के जंगल विशुनपुरा स्थित मदरसा कादरिया हकीकतूल उलूम का है. बताया जा रहा है कि इस मदरसे में लगा पंखा ख़राब हो गया था, जिसके बाद मदरसे को मौलवी इसे रिपेयरिंग के लिए दुकानदार के पास ले गया. जब मैकेनिक ने पंखे को ठीक करना शुरू किया तो उसने देखा कि पंखे पर 'मेड इन पाकिस्तान' लिखा है. कुछ युवकों ने पंखे की फोटो लेकर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी.

यूपी के मदरसे में मिला पाकिस्तान का पंखा

देखते ही देखते ये मामला आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गया. पुलिस ने इस मामले में मदरसा प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है. वहीं दूसरी तरह मदरसा संचालक का कहना कि ये पंखा दुबई में कमाने गए एक युवक ने अपने घर भेजा था, जिसके बाद युवक के पिता ने उस पंखे को मदरसे में दान कर दिया. उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि पंखा मेड इन पाकिस्तान हैं.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं. पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने भी इसकी सख्ती से जाँच और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की माँग की है. पुलिस का कहना है कि ये पंखा यहां तक कैसे आया, इसकी जांच की जा रही हैं. पंखे से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता चल सके है कि पाकिस्तान में बना पंखा कैसे भारत तक पहुंचा और किसने इसे मदरसे में लगाया. पुलिस ने कहा कि जाँच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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