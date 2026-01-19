कुशीनगर में प्यार का खौफनाक अंत! 3 महीने पहले की लव मैरिज, फिर पत्नी की हत्या कर लगा ली फांसी

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक पति ने धारदार हथियार से अपनी ही पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने इस वारदात को अंजाम दिया. तीन महीने पहले ही उन्होंने लव मैरिज की थी.

ये घटना तरयासुजान थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला की है. जहां में रविवार रात एक नवदंपति के शव मिलने से सनसनी फैल गई. पत्नी का शव फर्श पर लहूलुहान पड़ा था और उसके गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव थे, जबकि पति का शव बेड पर मिला. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

तीन महीने पहले हुई थी लव मैरिज

जानकारी के मुताबिक बढ़ई टोला के 22 वर्षीय अरुण शर्मा का विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित युवती नेहा से प्रेम प्रसंग चल रहा था. नवंबर 2025 में दोनों ने घरवालों के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर ली. शादी के बाद अरुण के परिजन मान गए और वह पत्नी के साथ घर में रहने लगा.

गांव के लोगों के अनुसार रात करीब नौ बजे अरुण और नेहा में किसी बात पर विवाद हो गया. घर के लोगों ने दोनों को समझा-बुझाकर शांत किया. पति से नाराज नेहा कमरे में चली गई. पीछे से अरुण भी कमरे में गया. जिसके बाद उसने हंसिया से नेहा के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटक गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

खून से लथपथ नेहा व फंदे से लटके अरुण के शव को देख परिजनों के होश उड़ गए. जिसके बाद घर में चीखपुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही तरयासुजान के प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान मौके पर पहुंच गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी और सीओ राकेश प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए.

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि 18 जनवरी की रात को पुलिस को सूचना मिली थी. प्रथम दृष्टया ये मामला आपसी विवाद का लग रहा है. पति अरुण ने पहले पत्नी की गला रेतकर हत्या की और फिर ख़ुद भी फांसी के फंदे से लटक गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की हर एंगल से जाँच की जा रही है. जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. मौके पर शांति व्यवस्था क़ायम है.

पंकज चौधरी के भव्य स्वागत के पीछे हैं BJP की खास रणनीति! यूं ही नहीं हो रही JCB से फूलों की बारिश