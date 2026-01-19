UP Crime news: उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है. ऐसे में कुशीनगर में हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. एक 30 साल के दरिंदे ने अपनी मां और पत्नी को घर की छत पर बेरहमी से पीटा और मार डाला. घटना का तरीका इतना क्रूर था कि मृतकों के सिर ईंटों से फोड़ दिए गए और आरोपी ने खोपड़ी से मांस निकालकर खाने की कोशिश की. इस बीच वह दोनों की खोपड़ी से मांस नीचे फेंक रहा था.

इस घटना ने पूरे गांव दहशत फैला दी है. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस के मौके पर पहुंचते ही हत्या का मामला सामने आया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है.

मुंबई में मजदूर के रूप में काम करता था आरोपी

आरोपी की पहचान 30 साल के सिकंदर गुप्ता के रूप में हुई है. आरोपी मुंबई में मजदूर के रूप में काम कर रहा था. करीब एक महीने पहले वह फिर से गांव लौटा था. यह भयानक घटना अहिरौली बाजार पुलिस ठाणे क्षेत्र के परसा गांव में हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि सिकंदर को शराब और गांजे की लत थी. वह अक्सर अपनी पत्नी और मां को पीटता था. साथ ही दोनों को जान से मारने की धमकी देता था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को सामने आई.

क्या हुआ था?

सिकंदर की 28 साल की पत्नी प्रियंका और 60 साल की मां रूना देवी घर की छत पर थे. सुबह के समय आरोपी ने दोनों पर जानलेवा हमला किया. ईंट उठाकर दोनों के सिर फोड़ दिए. इस जानलेवा हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिकंदर ने खोपड़ी का मांस खाना शुरू कर दिया. साथ ही मांस के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिया.

4 साल पहले हुई थी शादी

इस भयानक घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक केशव मिश्रा ने कहा,"आरोपी के खिलाफ दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज किया गया है. जांच के हिस्से के रूप में, पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति की भी जांच कर रही है." घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. दो घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. मिली जानकारी के मुताबिक, सिकंदर की शादी चार साल पहले धूमधाम से हुई थी. हालांकि, सिकंदर हर दिन शराब पीता था. इस लत के कारण दोनों के बीच खूब झगड़े होते थे. ऐसा माना जाता है कि आरोपी ने इसी झगड़े में मां और पत्नी को क्रूर तरीके से मार डाला.

पुलिस आगे की जांच में जुटी

लखनऊ के वरिष्ठ नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक पीके खत्री कहते हैं कि कुशीनगर में आरोपी मनोविकार से पीड़ित प्रतीत होता है. यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है. जब आरोपी को हिरासत में लिया गया तो वह बहुत परेशान था. साथ ही संवाद करने को तैयार नहीं था. उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है. फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.