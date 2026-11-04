यूपी में अब कुर्मी मुख्यमंत्री की मांग, लखनऊ में महापंचायत के बाद राजनीतिक दलों को चुनौती

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक दलों के साथ ही जातीय संगठन भी सक्रिय हो गए हैं, जो अपने-अपने समाज की भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं. इस बीच प्रदेश में कुर्मी मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ गयी है. राजधानी लखनऊ में कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति की बैठक आयोजित की गयी थी. जिसमें इस मांग को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की मांग की गयी.

दो नवंबर को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में कुर्मी महापंचायत आयोजित की गयी थी. जिसमें प्रदेश भर से अलग-अलग इलाकों से कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए थे. लेकिन किसी भी प्रमुख पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हुआ था. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शबनम लता थीं.

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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ के सम्मेलन में कुर्मी समाज की मजबूती के साथ ही अब प्रदेश में इस समाज से मुख्यमंत्री की मांग जोर पकड़ने लगी है. बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी:

कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति ने जारी किया महापंचायत के प्रस्तावों पर रायशुमारी और समर्थन के लिए नम्बर.

यूपी में कुर्मी समाज से मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर अभियान तेज.

कुर्मी समाज के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव.

समाज की राजनीतिक एकता और भागीदारी के लिए साझा मंच बनाने की अपील.

समाज के हितों के मुद्दों पर साथ न देने वाले नेताओं का लोकतांत्रिक विरोध करने का प्रस्ताव.

महापंचायत में पारित प्रस्तावों पर समाज के लोगों से मांगी जा रही राय.

समर्थन के लिए 7878870000 नंबर पर मिस्ड कॉल करने की अपील.

कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति ने जारी किया पोस्टर.

2 नवंबर को लखनऊ के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में हुई थी कुर्मी महापंचायत.

हाथ उठाकर और हस्ताक्षर करके महापंचायत में प्रस्तावों पर जताई गई थी सहमति.

समाज को एकमंच पर लाने की मुहीम

लखनऊ में बैठक के बाद अब कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री बनाने के लिए जल्द ही बड़ा अभियान शुरू होने की उम्मीद है. कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि शबनम लता ने समाज को एकजुट होने और समाज का मुख्यमंत्री बनाने की मांग का समर्थन किया. शबनम लता 1994 में बिहार में कुर्मी समाज का नेतृत्व बनाने का आंदोलन करने वाले कुर्मी चेतना महारैली के संस्थापक सतीश कुमार की बेटी हैं.

हालांकि इस कार्यक्रम में बीजेपी, सपा और अन्य किसी पार्टी का प्रमुख कोई नेता शामिल भले ही न हुआ हो, लेकिन प्रदेश की सियासत में नई बहस जरुर छेड़ दी है. इस समाज की आबादी को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती.लिहाजा आने वाले समय में इस समाज के सामने राजनीतिक दल क्या प्रस्ताव रखते हैं.

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