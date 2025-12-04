उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह में बज रहे डीजे को बंद करने को लेकर विवाद हो गया. नाराज युवक ने कार से दूल्हे के ताऊ, चाचा व मौसा को रौंद दिया. जिससे एकाएक चीख पुकार मच गयी. परिजन जब तक अस्पताल ले गए तीनों ने दम तोड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा.

इस घटना से शादी समारोह वाले घर में कोहराम मच गया.पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है.

क्या है पूरा मामला ?

गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के गेस्ट हाउस जेड एस पैलेस में बुधवार रात विकास पुत्र रामसनेही यादव निवासी नगला मंसा थाना गंजडुंडवारा का विवाह था. विवाह की रस्म पूरे करने के लिए कार्यक्रम जारी था. इसी दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद करने के लिए एटा जनपद के जैथरा के रहने वाले कौशल यादव मौके पर पहुंचे. डीजे के बंद करने को लेकर आपस में रिश्तेदारों का विवाद हुआ और कौशल यादव गुस्से में आकर शादी छोड़कर गेस्ट हाउस से बाहर आ गया. कौशल को मनाने के लिए उसके रिश्तेदार बाहर आए, इस दौरान गुस्से में कौशल ने अपनी कर चालू कर तेजी से आगे बढ़ा दी इस हादसे में दूल्हे विकास के चाचा मौसा और ताऊ गंभीर रूप से घायल हो गए.

उपचार के दौरान तीनों की मौत

इस हादसे में सड़क किनारे खड़े दूल्हा के ताऊ सुरेश चंद्र 55 वर्ष, चाचा गिरीश चंद्र 50 वर्ष निवासी मानसा थाना गंजडुंडवारा और मौसा 50 वर्षीय बृजेश निवासी नगला सामंती थाना उझानी जनपद बदायूं को रौंद दिया. तीनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

गंजडुंडवारा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक भोजराज अवस्थी ने बताया कि घटना बीते बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह लगभग 3:00 बजे की है. जब जैथरा थाना क्षेत्र के रहने वाले कौशलेंद्र यादव जो की दूल्हे विकास की चचेरी भाभी का चचेरा भाई है, जिसके द्वारा हिट एंड रन की घटना को अंजाम दिया गया है. घटना में घायल तीन में से एक व्यक्ति की मौत कासगंज जिला अस्पताल में हुई. जबकि एक व्यक्ति को अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई और तीसरे व्यक्ति की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है.

आरोपी के विरुद्ध अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है. तहरीर मिलते ही आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, लेकिन आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगी हुई हैं जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.