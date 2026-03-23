बेटी की शादी में चंद दिन, गैस सिलेंडर की चिंता में दर-दर भटक रहा पिता, कहीं नहीं मिल रही मदद
Kairana News in Hindi: सईद को उम्मीद थी कि प्रशासन उनकी समस्या को समझते हुए कोई समाधान निकालेगा, लेकिन आरोप है कि वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी.
शामली जनपद के कैराना से एक ऐसी खबर सामने आई है, जहां एक पिता अपनी बेटी की शादी से पहले जरूरी इंतजामों को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर है. एक तरफ घर में शादी की खुशियां हैं, तो दूसरी ओर गैस सिलेंडरों की कमी ने पूरे परिवार की चिंता बढ़ा दी है.
कैराना के मोहल्ला दरबारखुर्द निवासी सईद पुत्र फते मोहम्मद इन दिनों अपनी बेटी की 27 मार्च को होने वाली शादी की तैयारियों में जुटे हैं. शादी में मेहमानों के स्वागत और खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर सईद काफी परेशान हैं. उनका कहना है कि शादी के लिए कम से कम चार गैस सिलेंडरों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही गैस कनेक्शन है.
सईद ने बताया कि उन्होंने अतिरिक्त सिलेंडर पाने के लिए स्थानीय गैस एजेंसी के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी. गैस एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सिलेंडर देने में असमर्थता जताई गई, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई.
आखिरकार परेशान होकर सईद तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम निधि भारद्वाज को शिकायती पत्र सौंपकर मदद की गुहार लगाई. सईद को उम्मीद थी कि प्रशासन उनकी समस्या को समझते हुए कोई समाधान निकालेगा, लेकिन आरोप है कि वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी. बताया जा रहा है कि एसडीएम की ओर से इस मामले में अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, जिससे सईद मायूस होकर लौट गए.
27 मार्च को है बेटी की शादी
अब हालत यह है कि शादी की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सईद और उनके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है. उन्हें डर है कि अगर समय रहते गैस सिलेंडरों का इंतजाम नहीं हुआ, तो मेहमानों के लिए भोजन बनाना मुश्किल हो जाएगा.“मेरी बेटी की शादी 27 मार्च को है. हमें चार गैस सिलेंडर चाहिए, लेकिन एक ही कनेक्शन होने की वजह से नहीं मिल पा रहे.
सईद की परेशानी को लेकर मोहल्ले वाले भी परेशान
सईद ने कहा कि एजेंसी के चक्कर लगाए, तहसील भी गए, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली. अब समझ नहीं आ रहा क्या करें.”परिवार और मोहल्ले के लोग भी सईद की परेशानी को लेकर चिंतित हैं और प्रशासन से मानवीय आधार पर मदद की मांग कर रहे हैं, ताकि एक पिता अपनी बेटी की शादी बिना किसी बाधा के सकुशल संपन्न कर सके.
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Source: IOCL