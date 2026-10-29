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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में किया ये काम तो जिंदगी भर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लगेगा धब्बा

UP में किया ये काम तो जिंदगी भर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लगेगा धब्बा

यूपी में आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों को सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है. सरकार ने सीधी भर्ती में चरित्र सत्यापन के नियम सख्त किए हैं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 29 Oct 2026 12:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों को सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है. प्रदेश सरकार ने विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है.

नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, किसी व्यक्ति को केवल उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा. हालांकि, ऐसे संगठन का सदस्य होने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा, जिसका उद्देश्य हिंसात्मक तरीकों से समाज की मौजूदा व्यवस्था को बदलना है.

निर्देश में और क्या कहा गया है?

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से किसी अभ्यर्थी को स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा. पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का दोबारा चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाएगा, हालांकि उनके पिछले विभाग से जानकारी ली जा सकती है. चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस को 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.

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Published at : 29 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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