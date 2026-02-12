राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

जालौन से एक संवेदनशील और अहम फैसला सामने आया है. जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मौहम्मद कमर की अदालत ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के जघन्य अपराध में आरोपी ठाकुर दास को दोषी करार दिया. साथ ही जीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

न्यायालय ने पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कुल अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं. यह फैसला न सिर्फ कानून का सख्त संदेश है, बल्कि समाज के लिए भी एक मजबूत चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.

न्यायालय ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जानकारी के अनुसार, विशेष वाद संख्या-38/2023 व मु०अ०सं०-83/2023 थाना कोतवाली उरई से संबंधित इस प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 506 भादंवि तथा धारा 5एल/6 व 5एन/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) के तहत अभियोग चलाया गया. न्यायालय ने आरोपी को धारा 506 भादंवि में दो वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी.

पिता ने बेटी को धमकाकर किया दुष्कर्म

अभियोजन के अनुसार पीड़िता (पहचान गोपनीय) ने 23 फरवरी 2023 को थाना उरई में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 19 फरवरी 2023 की रात उसके पिता ने उसे धमकाकर दुष्कर्म किया. उस समय वह अपने पिता व छोटे भाई के साथ रह रही थी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया.

फैसले के बाद आरोपी को भेजा जिला कारागार

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित पांच गवाह पेश किए गए. मेडिकल साक्ष्य, धारा 164 दंप्रसं के अंतर्गत बयान तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया. निर्णय सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पोक्सो अधिनियम के तहत यह गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है. न्यायालय ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के निर्देशों का पालन करते हुए फैसला सुनाया. फैसले के बाद आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया.

