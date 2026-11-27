उत्तर प्रदेश में आज (शुक्रवार, 27 नवंबर) 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी हुई है. इस ट्रांसफर लिस्ट में एडीजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं. मोहित अग्रवाल प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं. इससे पहले वे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर थे. वहीं, पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज से एडीजी स्थापना, लखनऊ भेजा गया है. लक्ष्मी सिंह को गौतमबुद्धनगर से गाजियाबाद और जे. रविंदर गौड़ को गाजियाबाद से गौतमबुद्धनगर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.

यूपी में 28 आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती कुछ इस प्रकार है

1. मोहित अग्रवाल – पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज

2. पीयूष मोर्डिया – एडीजी स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. रहमत शर्मा – एडीजी, लखनऊ जोन

4. लक्ष्मी सिंह – पुलिस कमिश्नर, गाजियाबाद

5. प्रवीण कुमार – एडीजी, बरेली जोन

6. जे. रविंदर गौड़ – पुलिस कमिश्नर, गौतमबुद्धनगर

7. किरण एस. – पुलिस कमिश्नर, वाराणसी

8. प्रभाकर चौधरी – डीआईजी, लखनऊ रेंज

9. अभिषेक सिंह – डीआईजी, आगरा रेंज

10. शैलेश कुमार पांडेय – डीआईजी, अलीगढ़ रेंज

11. आशीष तिवारी – डीआईजी, सहारनपुर रेंज

12. डॉ. गौरव ग्रोवर – एसएसपी, मुरादाबाद

13. सुनीति – एसपी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

14. आकाश तोमर – एसपी, डॉ. बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद

15. अमित कुमार-I – एसपी, ईओडब्ल्यू, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

16. नरेंद्र कुमार सिंह – एसपी, पीटीसी, सीतापुर

17. डॉ. अनिल कुमार पांडेय – एसपी, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

18. त्रिभुवन सिंह – एसपी, जीआरपी मुख्यालय, लखनऊ

19. राजेश कुमार श्रीवास्तव – एसपी, अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

20. सुशील कुमार शुक्ला – एसपी, पीटीएस, गोरखपुर

21. अजीत कुमार सिन्हा – एसपी, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

22. दिनेश त्रिपाठी – डीसीपी, प्रयागराज

23. सतपाल – एसएसपी, अयोध्या

24. कुलदीप सिंह गुनावत – डीसीपी, कानपुर नगर

25. प्रीति यादव – सेनानायक, 15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा

26. पुनीत द्विवेदी – एडीसीपी, गाजियाबाद

27. नीतू – एडीसीपी, लखनऊ

28. अमित कुमावत – एडीसीपी, आगरा

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