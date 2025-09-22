ग्रेटर नोएडा में आगामी 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025की तैयारियों को लेकर आज एक अहम समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान सुरक्षा, यातायात, फूड सेफ्टी, प्रचार-प्रसार, और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई.

जिलाधिकारी ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है और इसे सफल बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग ड्यूटी रोस्टर तैयार कर निर्धारित समय पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा गया.

ट्रैफिक विभाग को साइनेज की सूची, खराब वाहनों की पहचान, उनके हटाने के स्थान तय करने और जेसीबी/हाइड्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी ट्रैफिक विभाग के जिम्मे सौंपी गई. एआरटीओ को 100 बसों की सूची चालकों सहित तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया.

फूड सेफ्टी और स्वच्छता को प्राथमिकता

फूड सेफ्टी को लेकर जिला अभिहित अधिकारी को होटल, फूड स्टॉल और लाउंज क्षेत्रों में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश मिले. साथ ही, हैलीपैड और स्टेज की स्वच्छता, अग्निशमन व्यवस्था, और विद्युत आपूर्ति की तैयारियों पर भी जोर दिया गया.

सीसीटीवी कैमरे पार्किंग क्षेत्रों में लगाए जाएंगे और नेटवर्क सुविधा के लिए रिलायंस व जियो जैसी कंपनियों से समन्वय किया जाएगा. फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए आज ही ड्यूटी रोस्टर देने का आश्वासन दिया.

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी, निवेशक, विदेशी प्रतिनिधि और आमजन इस आयोजन से जुड़ सकें. मीडिया, सोशल मीडिया, होर्डिंग, पोस्टर, रेडियो और अन्य माध्यमों से प्रदेश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमताओं को विश्वपटल पर लाने पर बल दिया गया.

UP International Trade Show 2025: खादी, OPOP, एविएशन, स्टार्टअप्स, एक्सपो मार्ट में कहां क्या देख सकते हैं आप? यहां जानें लें पूरी जानकारी

इस बैठक में एसीईओ ग्रेटर नोएडा श्रीलक्ष्मी, डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, एआरटीओ सियाराम वर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और सभी विभागों को सहयोगात्मक तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.