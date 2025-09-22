हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP International Trade Show: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो तैयारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

UP International Trade Show: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो तैयारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

UP International Trade Show: जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी, निवेशक, विदेशी प्रतिनिधि और आमजन इस आयोजन से जुड़ सकें.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 22 Sep 2025 11:46 AM (IST)

ग्रेटर नोएडा में आगामी 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025की तैयारियों को लेकर आज एक अहम समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान सुरक्षा, यातायात, फूड सेफ्टी, प्रचार-प्रसार, और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई.

जिलाधिकारी ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है और इसे सफल बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग ड्यूटी रोस्टर तैयार कर निर्धारित समय पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा गया.

ट्रैफिक विभाग को साइनेज की सूची, खराब वाहनों की पहचान, उनके हटाने के स्थान तय करने और जेसीबी/हाइड्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी ट्रैफिक विभाग के जिम्मे सौंपी गई. एआरटीओ को 100 बसों की सूची चालकों सहित तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया.

फूड सेफ्टी और स्वच्छता को प्राथमिकता

फूड सेफ्टी को लेकर जिला अभिहित अधिकारी को होटल, फूड स्टॉल और लाउंज क्षेत्रों में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश मिले. साथ ही, हैलीपैड और स्टेज की स्वच्छता, अग्निशमन व्यवस्था, और विद्युत आपूर्ति की तैयारियों पर भी जोर दिया गया.

सीसीटीवी कैमरे पार्किंग क्षेत्रों में लगाए जाएंगे और नेटवर्क सुविधा के लिए रिलायंस व जियो जैसी कंपनियों से समन्वय किया जाएगा. फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए आज ही ड्यूटी रोस्टर देने का आश्वासन दिया.

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी, निवेशक, विदेशी प्रतिनिधि और आमजन इस आयोजन से जुड़ सकें. मीडिया, सोशल मीडिया, होर्डिंग, पोस्टर, रेडियो और अन्य माध्यमों से प्रदेश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमताओं को विश्वपटल पर लाने पर बल दिया गया.

UP International Trade Show 2025: खादी, OPOP, एविएशन, स्टार्टअप्स, एक्सपो मार्ट में कहां क्या देख सकते हैं आप? यहां जानें लें पूरी जानकारी

इस बैठक में एसीईओ ग्रेटर नोएडा श्रीलक्ष्मी, डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, एआरटीओ सियाराम वर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और सभी विभागों को सहयोगात्मक तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.

Published at : 22 Sep 2025 11:41 AM (IST)
Tags :
Up News Greater Noida News NOIDA NEWS UP International Trade Show 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
जनरल नॉलेज
High Heels Rules: इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
एग्रीकल्चर
PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
PM Kisan निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget