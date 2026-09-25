यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आगाज, गृहमंत्री अमित शाह ने की शुरुआत

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आगाज हो गया है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ट्रेड शो 2026 का शुभारंभ किया. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश के कई मंत्री विधायक सांसद मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन 29 सितंबर तक चलेगा. इस ट्रेड शो में 3400 से ज्यादा काउंटर लगाये गए है जिसमे प्रदेश के हर जिले के स्टॉल नजर आ रहे. इस ट्रेड शो में वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के साथ साथ वन डिस्टिक वन फूड भी नजर आया.

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ट्रेड शो में ब्रह्मोस मिसाइल की दिखी डमी

हस्त कलाकार ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि डिफेंस के क्षेत्र में यूपी कैसे आगे बढ़ रहा है उसकी भी झलक देखने को मिली. ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र कर गृह मंत्री ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी उसका भी डमी मॉडल भी डिस्प्ले किया गया था जिसे देखने की भीड़ लगी हुई थी. आईजी डिफेंस द्वारा तैयार किया गया काल ड्रोन भी देखने को मिला जिसकी छमता एक हजार किलोमीटर है. जो 50 किलो का भार लेकर उड़ सकता है जिसकी स्पीड 165-200 किलोमीटर प्रति घंटा है.

इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी देखने को मिला जिसे हाल ही में गणतंत्र दिवस की झाकी में भी सेना ने शामिल किया था . कंपनी के मैनेजर ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान बताया कि कैसे ये सिस्टम ड्रोन को मार गिराता है. इतना ही नहीं ओम प्रकाश शर्मा की हस्त कला भी इस बार ट्रेड शो में मौजूद है जो लकड़ी के खिलौने और मूर्तिया बनाते है जिसमे कोई जोड़ नहीं होता है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा था और उन्हें सम्मानित भी किया था.

90 देशों के व्यापारी प्रतिनिधि होंगे शामिल

ओम प्रकाश वाराणसी के रहने वाले है और उनकी 6 पीढ़ियो से ये काम हो रहा है और इस काम के लिए सरकार की तरफ से उन्हें मदद भी मिल रही है. इस बार ट्रेड शो में 90 देशों के बिजनेस प्रतिनिधि शामिल होंगे. साथ ही चार लाख से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है.

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