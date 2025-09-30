यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025: ग्रेनो प्राधिकरण को मिला हाल-3 के बेस्ट स्टाल का अवार्ड

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 के समापन पर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हॉल-3 में बेस्ट स्टॉल की कैटेगरी में अवार्ड मिला है. औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने यह पुरस्कार प्रदान किया. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने यह पुरस्कार प्राप्त किया.

प्राधिकरण ने हॉल नंबर-3 में स्टॉल लगाया. स्टॉल में ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं को बखूबी प्रदर्शित किया गया है. साथ ही आईआईटीजीएनएल की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब आदि को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है. ट्रेड फेयर के विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे ग्रेटर नोएडा के डिस्प्ले को सबसे अच्छा पाया, जिसके चलते यह पुरस्कार प्रदान किया गया है.

इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्टॉल पर लगे अनोमोरफिक लीड वॉल, वेब स्टैंडी, डायमंड लीड क्यूब, क्विज और पजल गेम, एआई सेल्फी बूथ, न्यूरो सेंसर कार, वीआर सिमुलेटर गेम, लाइव मग पेंटिंग, का युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. 29 सितंबर इस ट्रेड फेयर का अंतिम दिन था.