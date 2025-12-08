एक्सप्लोरर
यूपी की इस IAS अफसर ने लिया VRS, नीति आयोग में भी संभाली है बड़ी जिम्मेदारी
UP News: उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया है. अनामिका सिंह 2004 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं और पूर्व में नीति आयोग में डायरेक्टर पद पर भी रह चुकी हैं.
उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले लिया है. बताया जा रहा है कि अनामिका केंद्र में डेपुटेशन पर जाना चाहती थीं लेकिन, एनओसी नहीं मिल पाने की वजह से उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है. अनामिका सिंह 2004 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं और पूर्व में नीति आयोग में डायरेक्टर पद पर भी रह चुकी हैं.
