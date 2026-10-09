UP: होटल-रेस्तरां के लाइसेंस से हटेगा ‘हुक्का बार’ का नाम, FSDA ने दिया 15 दिन का समय

उत्तर प्रदेश में अब होटल और रेस्तरां के खाद्य लाइसेंस से अब हुक्का या हुक्का बार के नाम हटेंगे. इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने निर्देश जारी करते हुए सुधार के लिए 15 दिनों का समय दिया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश के मुताबिक, लाइसेंस में केवल खाद्य कारोबार से जुड़ी गतिविधियों का ही जिक्र होगा. नियम विरुद्ध पाए जाने कर लाइसेंस को निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रहा है. इस अभियान के तहत 73 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. इसके अलावा 152 कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं.

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चूहे-काकरोच मिलने पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA की ओर से सितंबर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभियान चलाया जा रहा है. जांच के दायरे में फास्ट फूड चेन, सामान्य रेस्तरां, स्टार होटल के रेस्टोरेंट और बेकरी शामिल हैं. जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में चूहे और काकरोच जैसे कीड़े-मकौड़े मिले. इसके बाद विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है.

प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने के निर्देश

इसके अलावा कई जगह खाद्य सुरक्षा से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले. कुछ जगह पर एक्सपायरी सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था. विभाग ने नोटिस कर कमियां दूर करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. अभियान के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की जानकारी को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. कारोबारियों को ग्राहकों को फ्रोजन, पहले से पकाए गए खाद्य पदार्थों के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी.

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