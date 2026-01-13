UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपने माता-पिता की जान खतरे में डाल दी. नाबालिग लड़की हर रात अपने माता-पिता के भोजन में नींद की दवा मिलाती थी और जब वे गहरी नींद में होते थे तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी. हालांकि, पिता की एक दिन की चतुराई के कारण इस 'लव स्टोरी' का भयानक अंत हो गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस लड़की के पिता मुंबई में पेंटिंग का काम करते हैं. महीने भर पहले ही वह अपने गांव गए थे, तब उन्होंने अपनी बेटी के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव देखा. वह घंटों किसी से फोन पर बात करती रहती थी. विशेष रूप से रात के खाने के बाद पूरे परिवार को गहरी नींद आती थी. पिता को संदेह होने पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटी पर नजर रखने का फैसला किया. उसके बाद जो चौंकाने वाला सच हुआ वह सबके सामने आ गया.

मां-बाप ने सोने का नाटक किया

लड़की ने 3 जनवरी की रात हमेशा की तरह सभी को खाने में नींद की दवा दी. हालांकि, माता-पिता ने इसे नहीं खाया, बल्कि इसे छिपा दिया और सोने का नाटक किया. रात के साढ़े ग्यारह बजे के आसपास लड़की ने देखा कि सभी सो गए हैं, इसकी पुष्टि की और धीरे से शॉल ओढ़कर घर से बाहर निकल गई. जैसे ही वह बाहर निकली, पिता ने उसका पीछा किया तो वह 200 मीटर की दूरी पर रहने वाले 22 साल के लड़के के घर में घुस गई. गुस्से में पिता ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया.

बॉयफ्रेंड ही नींद की दवा की आपूर्ति कर रहा था

जब पिता और परिवार के सदस्यों ने लड़की से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब सच बता दिया, उसने कहा कि वह पिछले एक साल से इस लड़के के संपर्क में थी. वही लड़के उसे उसके घर वालों के खाने में डालने के लिए नींद की गोलियां लाता था, जिसे वह चुपके से खाने में मिला देती थी. घर वाले बेहोश होकर सो जाते थे तो वह बॉयफ्रेंड के पास जाती थी और उसके साथ समय बिताती थी.

इस मामले के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई थी. लड़के ने फिर से ऐसा नहीं करने की बात स्वीकार की, लेकिन वह नहीं सुधरा. इसके विपरीत, उसने लड़की के घर वालों को जान से मारने की धमकी दी. आखिरकार, उसके पिता ने गुलरिहा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने 22 साल के आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है.