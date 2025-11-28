यूपी: बारात में DJ बंद होने पर बवाल, दूल्हे के जीजा ने चलाई गोली से एक व्यक्ति की मौत, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शादी समारोह के दौरान डीजे बंद करने को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई. मामला अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव का है. शाहपुरा गांव निवासी टीकाराम की बेटी की शादी लखनऊ के जेहटा निवासी विकास से तय हुई थी. गुरुवार देर रात बारात आई. अतरौली के ही बरगदी गांव के अमित का डीजे लगा था. रात करीब 12 बजे अमित ने डीजे बंद कर दिया.

इसी बात से नाराज दूल्हे के बहनोई आकाश गौतम और उसके बड़े भाई अखिलेश गौतम ने अमित से डीजे फिर से चालू करने को कहा. अमित ने देर रात का हवाला देकर ऐसा करने से मना कर दिया. इस पर दोनों भाइयों ने अमित से धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी.

झगड़ा बढ़ता देख अमित ने अपने पिता पुत्तीलाल (55) और बड़े भाई आशीष को बुला लिया. जब पिता और भाई उन्हें समझाने आए तो आकाश गौतम ने खुद को लखनऊ में बड़ा प्रॉपर्टी डीलर और किसी संगठन का अध्यक्ष बताते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी. बात इतनी बढ़ गई कि अखिलेश के इशारे पर आकाश ने कमर से लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और पुत्तीलाल के सीने में गोली मार दी.

डरे हुए बाराती अपने-अपने घर लौट गए

गोली लगते ही पुत्तीलाल जमीन पर गिर पड़ा. शादी वाले घर में चीख-पुकार मच गई, बाराती इधर-उधर भागने लगे. इस घायल पुत्तीलाल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली ले जाया गया, वहां से डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरा मंडप सूना पड़ गया. जयमाला की रस्म हो चुकी थी, लेकिन फेरे नहीं पड़े थे. डरे हुए बाराती अपने-अपने घर लौट गए. दूल्हा और उसके परिजन कोतवाली पहुंच गए, जिससे शादी में व्यवधान पड़ गया.

दूल्हे के दोनों बहनोई के खिलाफ केस दर्ज

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) और सीओ संडीला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. अमित की तहरीर पर पुलिस ने दूल्हे के दोनों बहनोई आकाश गौतम और अखिलेश गौतम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं. बहुत जल्द दोनों को पकड़ लिया जाएगा. पुलिस पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है.