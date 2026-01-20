हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में बड़ा भंडाफोड़, किराए के मकान में 200 किलो विस्फोटक बरामद, पटाखा फैक्ट्री सीज

हापुड़ में बड़ा भंडाफोड़, किराए के मकान में 200 किलो विस्फोटक बरामद, पटाखा फैक्ट्री सीज

UP News: हापुड़ के फतेहपुर में पुलिस ने देर रात ऑपरेशन चलाकर इलाके में आए नए किराएदारों की जांच की, जिसमें उन्होंने एक मकान में भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Updated at : 20 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्रान्तर्गत कुचेसर चौपला फतेहपुर स्थित एक मकान में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बने और अधबने पटाखे बरामद किए हैं. साथ ही पुलिस को पटाखों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विस्फोटक सामग्री (गन कॉटन पाउडर) भी मिला है. वहीं पुलिस ने मौके से एक आरोपी को अपनी हिरासत में भी ले लिया है. 

नए किराएदारों की जांच में की छापेमारी

थाना प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ सोमवार की रात ऑपरेशन सत्यापन के तहत कुचमेसर चौपाल स्थित गांव फतेहपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने इलाके में आए नए किराएदारों की जांच की . तभी उन्हें सूचना मिली की राहुल खटीक नामक व्यक्ति के मकान में अवैध रूप से पटाखों में इस्तेमाल होने वाले कैंडल को बनाया जा रहा है. जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और वहां अफरातफरी मच गई. 

पुलिस ने 27 कट्टे सैलनुमा कैंडल विस्फोटक किए बरामद

जानकारी के अनुसार बाबूगढ़ थाने की पुलिस को सूचना मिली कि फतेहपुर स्थित एक मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पकड़े गए युवक ने पुलिस को अपना नाम नदीम निवासी गांव फारूखनगर, गाजियाबाद बताया.

सीओ सिटी वरूण मिश्रा के मुताबिक पुलिस ने मौके से 200 किलोग्राम गन कॉटन पाउडर, 2000 सैलनुमा विस्फोटक कैंडल और 27 कट्टे सैलनुमा विस्फोटक कैंडल के कट्टे बरामद किए हैं. साथ ही पटाखों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विस्फोटक पाउडर भी बरामद किया गया है. वहीं पुलिस पकड़े गए युवक नदीम से पूछताछ करने में जुटी हुई है. 

थाना प्रभारी ने कहा है की जांच में पता चला कि नदीम ने 20 दिन पहले ही राहुल खटीक का मकान किराए पर लिया था. वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि राहुल से पूछा जाएगा की उसने किस आधार पर नदीम को मकान दिया था. अपर पुलिस महानिर्देशक भानू भास्कर के आदेश पर मेरठ जोन में ऑपरेशन सत्यापन भी चलाया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 20 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: LTCG, STT और Capital Gains Tax पर Investors की बड़ी उम्मीदें | Paisa Live
BJP New President: BJP को मिला नया अध्यक्ष, आज Nitin Nabin की होगी ताजपोशी | Breaking | ABP
Jammu-Kashmir में जैश का बड़ा खुलासा! Kishtwar में आतंकी ठिकाना बरामद | Terror | Breaking | ABP
Kolkata में भीषण अग्निकांड, प्लास्टिक गोदाम से उठी लपटों ने मचाई दहशत | Breaking | ABP News | Fire
वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल व्हीकल के लिए जरूरी गाइडलाइन
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल वाहन के लिए जरूरी गाइडलाइन
जनरल नॉलेज
Most Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
ट्रेंडिंग
Video: ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget