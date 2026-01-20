हापुड़ में बड़ा भंडाफोड़, किराए के मकान में 200 किलो विस्फोटक बरामद, पटाखा फैक्ट्री सीज

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्रान्तर्गत कुचेसर चौपला फतेहपुर स्थित एक मकान में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बने और अधबने पटाखे बरामद किए हैं. साथ ही पुलिस को पटाखों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विस्फोटक सामग्री (गन कॉटन पाउडर) भी मिला है. वहीं पुलिस ने मौके से एक आरोपी को अपनी हिरासत में भी ले लिया है.

नए किराएदारों की जांच में की छापेमारी

थाना प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ सोमवार की रात ऑपरेशन सत्यापन के तहत कुचमेसर चौपाल स्थित गांव फतेहपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने इलाके में आए नए किराएदारों की जांच की . तभी उन्हें सूचना मिली की राहुल खटीक नामक व्यक्ति के मकान में अवैध रूप से पटाखों में इस्तेमाल होने वाले कैंडल को बनाया जा रहा है. जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और वहां अफरातफरी मच गई.

पुलिस ने 27 कट्टे सैलनुमा कैंडल विस्फोटक किए बरामद

जानकारी के अनुसार बाबूगढ़ थाने की पुलिस को सूचना मिली कि फतेहपुर स्थित एक मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पकड़े गए युवक ने पुलिस को अपना नाम नदीम निवासी गांव फारूखनगर, गाजियाबाद बताया.

सीओ सिटी वरूण मिश्रा के मुताबिक पुलिस ने मौके से 200 किलोग्राम गन कॉटन पाउडर, 2000 सैलनुमा विस्फोटक कैंडल और 27 कट्टे सैलनुमा विस्फोटक कैंडल के कट्टे बरामद किए हैं. साथ ही पटाखों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विस्फोटक पाउडर भी बरामद किया गया है. वहीं पुलिस पकड़े गए युवक नदीम से पूछताछ करने में जुटी हुई है.

थाना प्रभारी ने कहा है की जांच में पता चला कि नदीम ने 20 दिन पहले ही राहुल खटीक का मकान किराए पर लिया था. वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि राहुल से पूछा जाएगा की उसने किस आधार पर नदीम को मकान दिया था. अपर पुलिस महानिर्देशक भानू भास्कर के आदेश पर मेरठ जोन में ऑपरेशन सत्यापन भी चलाया जा रहा है.