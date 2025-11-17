यूपी के हापुड़ में बुग्गी को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला गांव

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद स्थित बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में रविवार (16 नवंबर) देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. रास्ते में खड़ी भैंसा बुग्गी हटाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते इतना बढ़ गई कि एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर गोलियां चलीं. फायरिंग से पूरा गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा.

घटना के दौरान दोनों ओर से लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया. फायरिंग में छर्रे लगने से पांच लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेरठ के हाई सेंटर रेफर किया गया है. बाकी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बुग्गी हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सुंदर का बेटा अमन चारे से भरी भैंसा बुग्गी को घर के बाहर खड़ी कर चुका था. इसी समय संजय और उसका भाई प्रेमपाल ट्रैक्टर लेकर उसी रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे थे. रास्ता संकरा होने के कारण ट्रैक्टर आगे नहीं निकल सका. बुग्गी हटाने को लेकर दोनों पक्षों में तकरार शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई.

अंधाधुंध फायरिंग में गई लोग घायल

मारपीट की सूचना मिलते ही अमन ने अपने पिता सुंदर को बुला लिया. सुंदर और उसके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर संजय और प्रेमपाल पहले से ही लाइसेंसी हथियारों के साथ तैयार बैठे थे. जैसे ही सुंदर पक्ष वहां पहुंचा, संजय व प्रेमपाल के समर्थकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. फायरिंग में आयुष, निखिल, रवि, विजय और अनुज घायल हो गए.

घयालों को पुलिस ने पहुंचा अस्पताल

गांव में अचानक हुई गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. कुछ ही देर में बाबूगढ़ थाना पुलिस सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार का तनाव न बढ़ सके.

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

हापुड़ एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि घटना में 12 बोर के हथियार का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एक आरोपी संजय उर्फ पिन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने आश्वासन दिया कि गांव में शांति व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बल तैनात किया गया है.

ये भी पढ़िए- RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अधिवेशन में फिर निर्विरोध चुने गए