हापुड़ में महिला वकील और मां-बेटी के बीच मारपीट, रेलवे रोड पर जमकर चले लात-घूसे, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला अधिवक्ता और दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे रोड की है. जानकारी के अनुसार दूसरे पक्ष की ओर से पहुंची महिला वकील का पीड़ित पक्ष की मां और बेटी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि महिला अधिवक्ता ने आपा खो दिया और पुलिस की मौजूदगी में ही मां-बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी.

महिला अधिवक्ता हाथ और पैरों से वार करती नजर आई

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला अधिवक्ता दोनों महिलाओं पर लात-घूंसे बरसा रही है. वह न केवल हाथ चला रही है, बल्कि पैरों से भी वार करती नजर आ रही है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं. एक महिला दरोगा दोनों पक्षों को अलग कराने का प्रयास करती नजर आती है, लेकिन तब तक हाथापाई हो चुकी थी.

मां और बेटी कोर्ट केस से जुड़े किसी मामले में आई थीं हापुड़

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर की रहने वाली मां और बेटी किसी कोर्ट केस से जुड़े मामले में हापुड़ आई थीं. वे रेलवे रोड स्थित एक स्थान का मौका मुआयना करने के लिए पुलिस के साथ पहुंची थीं. इसी दौरान दूसरे पक्ष की ओर से महिला अधिवक्ता भी वहां आ गईं. किसी मुद्दे पर बहस शुरू हुई जो जल्द ही तीखी नोकझोंक में बदल गई. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और मारपीट की नौबत आ गई.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.