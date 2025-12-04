अब एक कमरे में नहीं रह सकेंगे मियां और बीवी, यूपी के हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर

नए साल में अगर आप हज यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है. सऊदी सरकार ने नए साल में हज यात्रा 2026 को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत हज यात्रा के दौरान पति-पत्नी को एक कमरे में ठहरने की इजाजत नहीं दी जाएगी. महिला और पुरुषों को अलग-अलग कमरों में ठहरने की व्यवस्था होगी.

नए साल में अप्रैल महीने में हज यात्रा की शुरुआत होगी. भारत से भी हर साल बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं. यूपी से 18760 यात्री हज पर जाएंगे. लेकिन इस सऊदी अरब ने इस यात्रा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. दैनिक जागरण की ख़बर के मुताबिक अब हज यात्रा के दौरान पति-पत्नी को अलग-अलग कमरों में रहना होगा. दोनों एक कमरे में साथ नहीं रह सकेंगे और रसोई घर में खाना बनाने की सुविधा भी नहीं होगी.

हज यात्रा को लेकर कई बड़े बदलाव

खबर के मुताबिक पिछली बार भारत सरकार ने विशेष आग्रह किया था कि भारत से जाने वाले हज यात्रियों की उम्र और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें संयुक्त कमरे में रहने और खाना बनाने की विशेष छूट दी जाए लेकिन, इस बार ये सुविधा हज यात्रियों को नहीं मिलेगी.

महंगी हो जाएगी हज यात्रा

इन नियमों के बदलाव से अब से हज यात्रा और महंगी हो जाएगी. हालांकि दूसरे देशों के लिए ये नियम पहले से ही थे लेकिन, भारतीय हज यात्रियों की स्थिति को देखते हुए पहले उन्हें छूट दी गई थी. सऊदी अरब के इस फैसले के बाद अब भारत सरकार और हज कमेटी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है. इसमें हज यात्रियों के लिए कैटरिंग व्यवस्था समेत अन्य विकल्प शामिल हैं.

नए बदलाव के तहत हज यात्रा पर पति-पत्नी एक कमरे में नहीं रहेंगे लेकिन, उनके ठहरने के लिए एक ही इमारत को प्राथमिकता दी जा सकती है. ये लोग अलग-अलग कमरों में अपने रिश्तेदारों के साथ रुक सकते हैं. एक शहर के हज यात्री को एक ही इमारत में रुक सकते हैं, इनमें महिलाएं अलग और पुरुषों को अलग रखा जाएगा.

हज यात्रा के दौरान उन्हें एक स्मार्ट वॉच भी दी जाएगी ये वॉच हज सुविधा एप 2.0 से जुड़ी होगी. इस एप से हज यात्रियों के पूरी जानकारी रहेगी और उनके खोने का डर भी नहीं रहेगा. इस वॉच में एक बटन होगा जिसे आपात स्थिति में दबाकर सिग्नल भेजा जा सकेगा.