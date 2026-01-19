Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक CRPF कांस्टेबल और उसकी पत्नी पर 10 साल की लड़की को बुरी तरह पीटने का गंभीर आरोप लगा है. लड़की की हालत इतनी गंभीर है कि उसे अस्पताल में वेंटिलेशन पर रखा गया है. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, उसके शरीर पर गंभीर चोटें हैं, जिसमें पसलियों का फ्रैक्चर, टूटे दांत और गंभीर खून की कमी शामिल है. इस घटना के बाद कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.

बता दें कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर से पता चला है कि 10 साल की लड़की CRPF कांस्टेबल की पत्नी की भतीजी है. वह कांस्टेबल के परिवार के साथ रहती थी. घर के सभी काम उस छोटी लड़की से करवाए जाते थे. यह पता चला है कि 15 जनवरी, गुरुवार को लड़की को सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया था. कहा जाता है कि वह बाथरूम में गिर गई. बच्चे की जांच करने पर डॉक्टरों ने पाया कि चोटें काफी गंभीर थीं. इसके बाद अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गई.

घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया

मेडिको-लीगल मामला भी दर्ज किया गया. यह पता चला है कि कांस्टेबल ने वित्तीय समस्याओं का हवाला देते हुए लड़की को अस्पताल से छुट्टी देने का अनुरोध भी किया था. इसके बाद घायल बच्ची को सेक्टर 128 के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब वह वहीं लाइफ सपोर्ट पर है.

हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

एफआईआर के मुताबिक, बुधवार रात को CRPF कांस्टेबल और उसकी पत्नी ने लड़की पर कथित तौर पर अत्याचार किया. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी CRPF कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी उस अस्पताल के बाहर तैनात हैं जहां बच्ची भर्ती है. जांच के लिए पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी बच्ची की शारीरिक स्थिति देखने अस्पताल गए. इस घटना पर अभी तक CRPF की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है.