मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ महाकुंभ-2025 न केवल अपनी दिव्यता के लिए, बल्कि अपनी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी दुनिया भर में मिसाल बन गया है. 45 दिनों तक चले इस महापर्व में जहां 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, वहीं यूपी पुलिस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) ने जमीन से लेकर आसमान और डिजिटल दुनिया तक सुरक्षा का एक अभेद्य किला तैयार किया.

डिजिटल वार: 25 देशों से हुए 60 लाख हमले विफल

महाकुंभ के दौरान केवल जमीन पर भीड़ को ही नियंत्रित नहीं किया गया, बल्कि साइबर स्पेस में भी एक बड़ी जंग जीती गई. अधिकारियों के मुताबिक, आयोजन के दौरान 25 से अधिक देशों से 60 लाख से ज्यादा संदिग्ध साइबर हमले किए गए. इनमें रैनसमवेयर और डॉस (DDoS) जैसे खतरनाक हमले शामिल थे. यूपी पुलिस के 56 'साइबर वॉरियर्स' ने आईआईटी कानपुर और ट्रिपलआईटी प्रयागराज के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इन सभी हमलों को ध्वस्त कर दिया और 'डिजिटल कुंभ' को पूरी तरह सुरक्षित रखा.

तकनीक और सुरक्षा का संगम

महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए ICCC को एक 'वार-रूम' की तरह इस्तेमाल किया गया. इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रहीं:

AI की नजर: 2,750 से अधिक एआई (AI) सक्षम कैमरों के जरिए भीड़ पर नजर रखी गई.

कुंभ सहा'AI'यक: श्रद्धालुओं की मदद के लिए 11 भाषाओं वाला एआई चैटबॉट तैनात किया गया.

रियल-टाइम रिस्पॉन्स: 1920 कॉल सेंटर और जैम-प्रूफ वायरलेस ग्रिड के जरिए जीरो-डिली (बिना देरी) रेस्पॉन्स सुनिश्चित किया गया.

राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान: स्कॉच गोल्ड अवार्ड

यूपी पुलिस की इस तकनीकी सफलता और नागरिक केंद्रित सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है. महाकुंभ-25 के आईसीसीसी मॉडल को प्रतिष्ठित 'स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2025' (SKOCH Gold Award) से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार यूपी पुलिस की दूरदर्शी सोच और आधुनिक कार्यप्रणाली पर मुहर लगाता है.

इस सफलता के पीछे तत्कालीन एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर, आईजी प्रेम गौतम, पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और ऑफिसर-इन-चार्ज अमित कुमार जैसे अधिकारियों की टीम का अहम योगदान रहा, जिन्होंने तकनीकी और मानवीय कौशल का अद्भुत समन्वय पेश किया.