योगी सरकार की नई पहल, ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ के तहत छोटे गांवों तक दौड़ेंगी बसें

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ पर गंभीरता से ध्यान दे रही है. इसका उद्देश्य छोटे से छोटे गांव तक बसों की पहुंच को बढ़ाना है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने तैयारी को तेज कर दिया है. इस योजना के तहत लगभग 80 बसों को संचालन शुरू हो गया है.

59 हजार से अधिक ग्राम सभाएं बस सेवा से जोड़ेंगी

उत्तर प्रदेश में 59 हजार से अधिक ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ने के लिए सरकार और निगम तेजी से काम कर रहा है. योजना के तहत ग्रामीणों के लिए बस सेवा को ब्लॉक, ग्राम पंचायत, तहसील और जिला मुख्यालय तक जोड़ा जाना है.

यूपीएसआरटीसी सहायक प्रबंधक उमेश आर्य ने बताया कि अब तक 70 जिलों के लिए 858 बस ऑपरेटरों के आवेदन चयनित हो चुके हैं. एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ के तहत लगभग 80 बसों का संचालन शुरू हो गया है.

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28 सीट वाली मिनी बसों का होगा संचालन

उमेश आर्य ने बताया कि इस योजना के तहत अधिकतम 28 सीटों वाली मिनी बसें चलाई जानी हैं. इनकी लंबाई 7 मीटर तक निश्चित की गई है. जिन ऑपरेटरों के आवेदन चयनित हुए हैं, उन्होंने तय मानकों के आधार पर बसों को ऑर्डर दे दिया है. अन्य बसों को संचालन भी जल्द ही शुरू होगा. उन्होंने बताया कि बसों के मार्ग का चयन जिला स्तरीय कमेटी कर रही है. सभी बसों के संचालन और तय मार्ग की जानकारी भी जल्द साझा की जाएगी.

ग्रामीण युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते

यह योजना निजी बस संचालकों के माध्यम से चलाई जा रही है. इसके जरिए रूट के करीबी ग्रामीण युवाओं और स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसमें बस ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर समेत अन्य स्टाफ की आवश्यकता होगी.

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