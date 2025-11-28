यूपी के इस रूट को मिली ट्रेन, पूर्वांचल से जुड़ेगा रुहेलखंड, चेक कर लें टाइमिंग और स्टॉपेज

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-पीलीभीत (15009/15010) एक्सप्रेस ट्रेन के बरेली तक विस्तार कर गया दिया हैं जो तराई क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा है. लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो गया है. गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्जुअली ट्रेन के मार्ग विस्तार का उद्घाटन किया.

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन पहले लखीमपुर से गोरखपुर के बीच चलती थी. कुछ महीनों पहले ही इसके रूट को बढ़ाकर पीलीभीत तक किया गया था और अब इसे इज्जतनगर बरेली तक बढ़ा दिया गया है. इस ट्रेन के मार्ग का विस्तार होने से पूर्वांचल का इलाका अब रुहेलखंड से जुड़ गया हैं. इसके एक्सटेंशन से लाखों यात्रियों को फायदा होगा.

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 24 नवंबर से ही शुरू किया जाना था लेकिन, तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया था. रेलवे का मानना है कि रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से इस क्षेत्र का विकास होगा और आवाजाही भी आसान हो जाएगी. इससे यात्रियों को फायदा होगा.

जानें ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी?

गोरखपुर-पीलीभीत (15009) एक्सप्रेस ट्रेन अब गोरखपुर से रात 10.15 बजे प्रस्थान करेगी, जिसके बाद अपने निर्धारित पूर्व स्टेशनों पर रुकते हुए आगे बढ़ेगी. दूसरे दिन सुबह बाराबंकी से 05:08 बजे पहुंचेगी जिसके बाद गोमतीनगर से 05:47 बजे, बादशाह नगर से 05:58 बजे, डालीगंज से सुबह 06:45 बजे, सीतापुर जंक्शन से 08:01 बजे, लखीमपुर से 08:50 बजे, मैलानी से 10.00 बजे, पूरनपुर से 10:31 बजे, पीलीभीत से 11:45 बजे तथा भोजीपुरा से 12:17 बजे छूटकर दोपहर 12:45 बजे इज्जतनगर पहुंचेगी.

वापसी में ट्रेन संख्या 15010 नंबर की इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस दोपहर 03:10 बजे इज्जतनगर से प्रस्थान करेगी. जिसके बाद ये ट्रेन 03:27 बजे भोजीपुरा से रवाना होगी. शाम 04:10 बजे पीलीभीत से, 05:10 बजे पूरनपुर से, शाम 06:05 बजे मैलानी से, शाम 07:03 बजे लखीमपुर से, 07:52 बजे सीतापुर जंक्शन से, रात 11:01 बजे बादशाहनगर से, 11:14 बजे गोमतीनगर से तथा 11:53 बजे बाराबंकी से छूटकर दूसरे दिन निर्धारित स्टेशनों पर पूर्ववत रुकते हुए सुबह 07:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.

पैसों के लालच में बेटों ने माता-पिता की कर दी हत्या, वकील के कहने पर किया था मर्डर